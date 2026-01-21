Dei contenuti razzisti nelle chat di gruppo tra reclute hanno fatto intervenire la giustizia militare svizzera. Le sanzioni sono state clementi (immagine illustrativa). KEYSTONE

Diversi episodi di razzismo si sono verificati nell'Esercito svizzero. Le chat con simboli nazisti e gli abusi verbali stanno tenendo occupato il sistema giudiziario militare. La soglia di inibizione si sarebbe quindi abbassata.

Andreas Fischer Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Nella caserma di Payerne, un conflitto tra reclute della Svizzera tedesca e francese è degenerato in insulti razzisti e simboli nazisti in una chat WhatsApp.

Sebbene la giustizia militare abbia condannato una delle reclute coinvolte per contenuti razzisti, ha classificato gli atti come reati minori e ha emesso una sentenza con la condizionale.

Gli esperti non vedono prove che l'Esercito sia più razzista della società civile, ma hanno osservato una diminuzione della soglia di inibizione per i commenti apertamente razzisti. Mostra di più

Nell'Esercito svizzero sono emersi diversi episodi di razzismo.

Un caso particolarmente grave si è verificato nella caserma di Payerne, nel Canton Vaud, dove sono sorte tensioni tra reclute della Svizzera tedesca e della Svizzera occidentale, come riportato dal «Blick».

L'incidente è stato innescato da una disputa sulle regole dell'uniforme, dopo che le reclute della Svizzero tedesca hanno corretto i loro compagni romandi. L'episodio ha portato inizialmente a delle dispute verbali e successivamente a molestie sistematiche.

Infine sono stati fatti commenti razzisti in una chat di gruppo WhatsApp sotto il nome di «Zug Dütschschwitzer». Una recluta di pelle scura è stata insultata con la parola «negro» e chiamata «figlio di puttana».

Reati «lievi» e una condanna con la condizionale

Successivamente nella chat sono apparsi altri contenuti problematici, tra cui immagini di svastiche e di Adolf Hitler. Una delle reclute coinvolte è stata multata per 360 franchi dalla magistratura militare per aver diffuso «ideologie violente, razziste, nazionalsocialiste e discriminatorie» e deve pagare le spese legali di 450 franchi.

Una sanzione di 15 aliquote giornaliere di 120 franchi ciascuna è stata inflitta a titolo condizionale, in quanto le infrazioni sono state classificate come «lievi».

L'incidente non è isolato. La magistratura militare aveva già valutato un caso presso il centro di reclutamento di Rüti, nel Canton Zurigo, riporta il «Blick», dove una recluta ha inviato diversi messaggi con immagini di Hitler, svastiche e rappresentazioni sessuali con saluti hitleriani nel giro di 11 minuti.

Tra questi c'era anche un cartellone con la scritta «gli ebrei non vengono serviti qui».

Il sistema giudiziario militare ha classificato i messaggi come un singolo incidente, poiché sono stati inviati in rapida successione. Secondo le sue stesse dichiarazioni, la recluta aveva consumato alcol e voleva «essere divertente».

È stato condannato a una multa di 200 franchi e alti 450 di spese legali, oltre a una pena condizionale di dieci aliquote giornaliere di 100 franchi ciascuna.

La soglia d'inibizione è molto più bassa

Secondo gli esperti, non è possibile dimostrare se l'Esercito sia più colpito dal razzismo rispetto alla società civile.

Il sociologo militare Szvircsev Tresch dell'Accademia militare del Politecnico di Zurigo ha dichiarato al «Blick»: «Le reclute con un background migratorio hanno affermato che il colore della pelle gioca un ruolo maggiore nella vita civile».

Secondo Tresch, i raggruppamenti per linee linguistiche o regionali – ad esempio tra svizzeri tedeschi, svizzeri francesi o ticinesi – non sono insoliti nell'Esercito.

Ma ha osservato un cambiamento nel sentimento sociale. La soglia di inibizione per fare apertamente commenti razzisti si è abbassata. «Da quando Donald Trump è al potere, si è aperto un varco», afferma. «In certi ambienti, l'identità bianca viene nuovamente enfatizzata in modo più evidente».