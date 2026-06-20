Diverse persone sono rimaste ferite venerdì sera a causa di una violenta ondata di maltempo a Zurigo. Una ragazza di 16 anni è stata colpita da un ramo caduto riportando ferite gravi.

Lo ha comunicato comunicato il servizio di soccorso cittadino Schutz & Rettung Zürich (SRZ).

Dopo le prime cure mediche, la giovane è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche, in base a quanto si legge nella nota. Sempre nella città sulla Limmat, altre sei persone sono rimaste ferite in modo leggero a causa della caduta di alberi. Due di loro hanno dovuto essere ospedalizzate.

Il temporale, che verso le 18:00 ha investito Zurigo, si è trattenuto un paio di ore sulla regione. Circa 700 gli interventi di pompieri, polizia e soccorritori.

I soccorritori sono stati allertati, tra le altre cose, per alberi e rami caduti, vie di comunicazione bloccate, guasti elettrici e cantine allagate. Vi sono stati disagi al traffico di tram e autobus a causa di alberi caduti e linee di contatto danneggiate.

Oltre 15'000 fulmini in Svizzera

Oltre alla città di Zurigo, nel cantone sono state particolarmente colpite le regioni di Bülach, Bassersdorf, Dübendorf, Erlenbach e Meilen.

Il maltempo faceva parte di una serie di violenti temporali che ieri sera hanno attraversato la Svizzera. Secondo SRF Meteo, a livello nazionale sono stati registrati più di 15'000 fulmini.

Anche altre zone del paese sono state interessate da violenti temporali: intense grandinate si sono verificate a Spiez, nell'Oberland bernese e a Buochs, nel Canton Nidvaldo.