Un colonnello dell'esercito svizzero è accusato di aver divulgato informazioni a Mosca mentre si trovava stazionato in Austria nell'estate del 2024. Lo afferma la radio SRF, sostenendo che l'ufficiale è stato richiamato in patria. Al centro della vicenda sembra esserci un solo documento. Ecco cosa si sa finora.

Stando a quanto riportato oggi dal programma radiofonico «Heute Morgen» dell'emittente svizzerotedesca, il colonnello faceva parte della rappresentanza elvetica presso l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) a Vienna.

Interpellato dall'agenzia Keystone-ATS, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ha confermato che all'uomo è stato intimato di fare ritorno in Svizzera alla fine del 2024.

La natura delle accuse rimane sconosciuta

Su richiesta, le autorità hanno indicato che è in corso la cosiddetta assunzione preliminare delle prove. Quest'ultima non prende di mira una persona specifica, bensì ha lo scopo di chiarire i fatti.

Un'eventuale procedura penale militare verrebbe avviata solo nel caso in cui dovessero sussistere «sufficienti indizi di reato riconducibili a circostanze gravi e punibili».

Per motivi legati alla tutela della privacy, il DDPS non ha tuttavia voluto fornire ulteriori dettagli sulla natura delle accuse.

A causa del segreto istruttorio, anche la giustizia militare non ha potuto rilasciare maggiori informazioni sul procedimento.

Stando all'immettente SRF, sarebbe stata chiamata in causa anche l'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn), come pure la Delegazione comune alle Commissioni della gestione (DelCdG) delle due Camere federali.

Il misterioso documento

Al centro della vicenda sembra esserci un unico documento che il colonnello avrebbe consegnato alla delegazione russa.

Il particolare interessante è che solo poche ore dopo lo stesso documento è stato distribuito a tutti i membri dell'OSCE.

I critici vicini al graduato elvetico parlano quindi di una misura sproporzionata e sospettano che la linea dura della Svizzera sia stata adottata su pressione di altri Stati.

L'OSCE, con sede nella Hofburg di Vienna, è da anni un teatro diplomatico delicato, soprattutto nei rapporti con la Russia.

Oltre ai comitati dei servizi segreti, come detto, anche la giustizia militare ha avviato un'indagine. Non è ancora chiaro se si tratti solo di quel documento o di accuse di spionaggio più ampie.

La gamma dei possibili reati va da piccole violazioni dei doveri fino all'alto tradimento. Il colonnello coinvolto mantiene il silenzio, per motivi di servizio, come egli stesso comunica.

Ma diversi addetti ai lavori riferiscono che sta lottando con energia per la sua riabilitazione.

Situazione politica delicata prima della presidenza dell'OSCE

La vicenda, giova ricordarlo, giunge in un momento delicato: nel 2026 la Svizzera assumerà la presidenza dell'OSCE.

Sarà quindi indispensabile dare prova di finezza diplomatica nei rapporti con la Russia. Ufficialmente, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sottolinea il dialogo con tutti gli Stati partecipanti, compresa Mosca.

L'OSCE è considerata l'ultima piattaforma in cui Est e Ovest, in particolare Russia e Stati Uniti, dialogano ancora direttamente. Da non dimenticare però che continuano a circolare voci secondo cui la Russia abuserebbe del forum per spionaggio e sabotaggio.