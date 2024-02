Christian Dussey, direttore del SIC Keystone

I dipendenti del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) non hanno fiducia nella dirigenza e il numero di licenziamenti nel 2022 è quasi triplicato. Per combattere questo fenomeno, il SIC intende riorganizzarsi.

Il processo di trasformazione ha l'obiettivo di chiarire le questioni relative alla gestione, alle strutture, ai metodi di lavoro e alla politica del personale, ha dichiarato il SIC all'agenzia di stampa Keystone-ATS.

L'indagine condotta sul personale si è svolta in una fase in cui diversi aspetti di questa trasformazione erano ancora in corso e questo ha creato incertezza fra i dipendenti, ha aggiunto.

Molte le lacune evocate

Nell'ambito del sondaggio, i dipendenti si sono lamentati del mobbing, della mancanza di capacità di leadership, di processi di lavoro inefficienti, di una scarsa cultura dell'errore e dell'incapacità di prendere decisioni in modo tempestivo, scrive la NZZ am Sonntag facendo riferimenti a documenti interni.

Il cattivo clima lavorativo potrebbe diventare un rischio per la sicurezza della Svizzera, prosegue il domenicale. I dipendenti insoddisfatti rappresenterebbero quindi un rischio di fuga di informazioni e c'è anche il rischio di tradimento o spionaggio.

Da parte del servizio di intelligence, si sottolinea con soddisfazione che il personale del SIC si sente impegnato nella missione di servizio. Inoltre, sono in atto misure di sicurezza interne, ad esempio per prevenire la fuga di informazioni.

Problemi presenti da tempo?

Un'indagine sul personale condotta nell'ottobre dello scorso anno ha già prodotto risultati simili a quelli elencati nei documenti interni. In quasi tutti gli ambiti importanti, il SIC ha ottenuto un punteggio peggiore rispetto alla media dell'Amministrazione federale, ha riferito venerdì la radio svizzera di lingua francese RTS.

La gestione del SIC è stata valutata con un punteggio di soli 35 punti su 100. La media per il resto dell'Amministrazione federale è di 61 punti.

La trasformazione del servizio di intelligence è guidata dal direttore del SIC Christian Dussey, in carica dall'aprile 2022.

miho, ats