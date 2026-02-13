Un incendio scoppiato ieri sera sul tetto dell'hotel Continental Park di Lucerna è sotto controllo. Le fiamme erano divampate nei corridoi, dove diverse camere sono state avvolte dal fuoco.

Un vigile del fuoco ha riportato lievi ferite al braccio ed è stato trasportato in ospedale per ricevere cure, secondo quanto comunicato dai pompieri della città di Lucerna in un comunicato diffuso nella notte.

Secondo le autorità, 60 persone sono state evacuate dall'hotel e dagli edifici vicini. Sei persone e due vigili del fuoco sono stati sottoposti a controlli preventivi a causa di una possibile intossicazione da fumo.

L'allarme è stato dato alle 19:39, ha riferito ieri sera Marcel Spengler, portavoce dei vigili del fuoco, a Keystone-ATS. Verso le 22:00 l'incendio era sotto controllo, ma non ancora completamente spento. I soccorritori sono inoltre riusciti a impedire che le fiamme si propagassero ad altri edifici.

Secondo Spengler, circa 120 persone provenienti da diversi corpi dei pompieri sono state mobilitate per l'importante intervento nei pressi della stazione ferroviaria di Lucerna.