Donazioni di sangue in calo Keystone

L'approvvigionamento di prodotti ematici è rimasto stabile in Svizzera nel 2023. Il numero di donazioni di sangue è leggermente diminuito dello 0,6% in un anno, ma l'organizzazione Trasfusione CRS Svizzera ha registrato un nuovo record di trasfusioni.

La Croce Rossa Svizzera (CRS) ha comunicato oggi che sono stati effettuati 328 trapianti di cellule staminali del sangue. Si tratta di un aumento del 14,3% rispetto all'anno precedente. Di queste, 199 donazioni provenivano da persone non imparentate e 129 da parenti.

Quasi tutte le donazioni da non parenti sono arrivate dall'estero. A sua volta, in Svizzera sono state effettuate 81 donazioni di cellule staminali per trasfusioni effettuate all'estero.

Alla fine dell'anno, il registro delle donazioni di cellule staminali del sangue contava 183'000 persone. L'aumento di 5'000 potenziali donatori è stato inferiore a quello degli anni precedenti.

Il numero di donazioni di sangue lo scorso anno è diminuito dello 0,6% rispetto all'anno precedente, attestandosi a 263'702. Anche il consumo di sangue negli ospedali è calato grazie a un uso più mirato. Sono invece aumentati i costi per il servizio trasfusionale che ha dovuto adattare continuamente i test per le malattie trasmesse dal sangue.

Negli ultimi anni è diventato molto più difficile raccogliere donazioni di sangue, spiega Trasfusione CRS Svizzera. In cinque anni le azioni mobili per la raccolta di sangue sono cresciute del 14%, mentre il numero di donatori è diminuito dell'11%. Una delle ragioni principali di questa tendenza – spiega un comunicato – è la riduzione della partecipazione alle azioni di raccolta di sangue nelle aziende e nelle università, a causa del telelavoro e dei corsi online.

om, ats