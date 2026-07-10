Una donna è morta dopo essere stata colpita con un'arma da fuoco all'esterno dell'Ospedale di Faido. La polizia ha aperto un'inchiesta.

Una donna di età compresa tra i 55 e i 60 anni è morta dopo essere stata ferita da un colpo d'arma da fuoco all'esterno dell'Ospedale di Faido, dove era ricoverata.

L'episodio è avvenuto ieri, giovedì, sera poco dopo le 19:30, come rende noto la RSI, a cui il fatto è stato confermato dalla Polizia cantonale.

I soccorritori sono intervenuti immediatamente e la donna è stata trasferita d'urgenza all'Ospedale San Giovanni di Bellinzona. Le sue condizioni erano però troppo gravi ed è deceduta intorno alle 22:30.

Le forze dell'ordine al momento non hanno fornito ulteriori dettagli sull'accaduto.

Come riferisce la RSI, gli inquirenti sarebbero sulle tracce dell'ex marito della vittima, un 59enne domiciliato in Valle di Blenio. Al momento non sarebbe stata trovata nemmeno l'arma utilizzata.

L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.