In seguito al rilascio di un sito web per la pianificazione locale da parte del comune di Frick, nel Canton Argovia, il dominio è stato rilevato da un fornitore terzo. Adesso viene utilizzato per pubblicizzare un casinò online, anche con delle foto di donne seminude.

Una sgradevole sorpresa attende attualmente coloro che visitano il sito web dell'ex pianificazione comunale di Frick, nel Canton Argovia. Al posto delle informazioni sulla revisione della pianificazione territoriale, ora si trovano donne poco vestite che pubblicizzano un casinò online.

Il comune non ha però nulla a che fare con il nuovo uso del suo ex dominio. L'impiegato comunale Michael Widmer lo ha confermato all'«Aargauer Zeitung».

Il dominio è stato rilevato da terzi

Il sito web ortsplanung-frick.ch è stato creato nel marzo 2021 per offrire alla popolazione un modo semplice per informarsi sulla revisione parziale della pianificazione territoriale e per partecipare attivamente.

È stato uno strumento popolare per fornire informazioni sullo sviluppo sostenibile e sulle nuove normative, come le strutture di ricarica elettrica nei nuovi edifici.

Il dominio è stato cancellato e abbandonato dopo la conclusione della consultazione pubblica sulla pianificazione territoriale nell'ottobre 2024. Da allora appartiene a un provider indonesiano che lo utilizza per la pubblicità.

«Di conseguenza, il sito web ortsplanung-frick.ch non è più in funzione dal settembre 2024, a prescindere dal suo attuale utilizzo su nostra iniziativa», ha dichiarato Widmer.

Una conseguenza spiacevole del rilascio del sito web

Nel novembre 2024 gli utenti hanno visto un messaggio di errore («403 Forbidden») invece del solito contenuto. Poco tempo dopo, il dominio è stato rilevato da una terza parte.

Secondo gli esperti, si tratta di una procedura comune in cui i domini rilasciati vengono registrati appositamente per trarre profitto dalla precedente reputazione del sito. L'uso attuale non ha però nulla a che fare con il comune.

Il comune di Frick sta valutando come intervenire contro il legame indesiderato tra il suo nome e il nuovo utilizzo del sito web.