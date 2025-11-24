Stefan Engler siede da 14 anni nel Consiglio degli Stati. A inizio dicembre verrà probabilmente eletto presidente della Camera dei Cantoni. Keystone

A inizio dicembre Stefan Engler verrà probabilmente eletto presidente del Consiglio degli Stati. Il politico grigionese del Centro siede da 14 anni nella Camera dei Cantoni. Nell'anno di presidenza vuole sfruttare la sua nuova carica per «non dimenticare l'oggettività a scapito delle ideologie».

Il clima politico è surriscaldato, afferma il 65enne in un'intervista all'agenzia Keystone-ATS. Nel suo futuro incarico, intende quindi impegnarsi affinché il Consiglio degli Stati rimanga un polo di calma.

Secondo Engler, tra i temi scottanti figurano i trattati con l'UE e le condizioni dell'accordo sui dazi con gli Stati Uniti. Entrambi gli argomenti sono ideologicamente surriscaldati. Per quanto riguarda l'accordo doganale, si aggiunge il fatto che la visita degli imprenditori svizzeri nell'ufficio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha trasmesso «un'immagine strana verso l'esterno». Sembravano i tre Re Magi con i loro doni. Solo che dall'altra parte non c'era il Salvatore.

Il Consiglio degli Stati ha il compito di valutare gli sviluppi e le aspettative sociali a lungo termine, senza lasciarsi influenzare dalle ideologie o dallo spirito del tempo. Le leggi che reagiscono in modo affrettato raramente tengono conto dei requisiti di sostenibilità, avverte il giurista.

Una legislazione troppo affrettata spesso si ripercuote negativamente sull'attuazione, come dimostra l'esempio del Solarexpress. In molti luoghi è subentrata la disillusione, perché i grandi impianti solari alpini non sono così facili da realizzare come previsto. Solo che a quel punto molte aziende avevano già investito milioni.

Unità nella diversità

Il 65enne grigionese è convinto che leggi valide, che garantiscano la certezza del diritto e consentano di pianificare il futuro, creino stabilità e costituiscano quindi un punto fermo dello Stato di diritto. È altrettanto necessario non emanare leggi se non sono necessarie.

L'obiettivo di una politica lungimirante deve essere quello di creare condizioni che garantiscano pari opportunità. L'obiettivo di Engler è creare unità tra la popolazione svizzera, in cui le stesse condizioni consentano a tutti di vivere secondo il proprio stile di vita. Ciò include un servizio pubblico efficace con una buona assistenza sanitaria, connessione a Internet, servizi postali, media indipendenti e un buon trasporto pubblico.

Engler è uno degli unici tre parlamentari federali di lingua romancia. Proveniente egli stesso da una minoranza, si impegna spesso a favore dei Cantoni di montagna. Prima di prendere una decisione, si prende la libertà di esprimere il proprio giudizio in modo non ideologico e indipendente.

La fiducia è un bene fragile

Nel Consiglio degli Stati Engler si presenta calmo e riflessivo. Prima di andare a Berna, ha ricoperto la carica di Consigliere di Stato nei Grigioni dal 1999 al 2010. All'epoca era direttore del Dipartimento delle costruzioni, quando il cartello edilizio nella Bassa Engadina non era ancora stato scoperto.

La Commissione parlamentare d'inchiesta, istituita per far luce sull'appaltopoli, ha scagionato l'allora politico del PPD. E la popolazione grigionese lo ha eletto al Consiglio degli Stati. Tuttavia, afferma che l'elaborazione degli appalti truccati scoperti dopo le sue dimissioni dal Governo non lo ha lasciato indifferente dal punto di vista emotivo.

Da questo periodo ha tratto i suoi insegnamenti. Uno di questi è che basta una sola apparenza creata nell'opinione pubblica per esporsi a un sospetto infondato. In questo senso, col senno di poi, è stato un errore tornare alla vita professionale privata accettando un mandato legale presso un'azienda che, come si è scoperto in seguito, era coinvolta negli accordi. Come seconda lezione, Engler consiglia ai membri dell'esecutivo di mantenere una sana diffidenza.

«Igl amgresto fo chito»

Sia nella vita privata che in quella politica, Engler segue sempre il principio romancio «igl amgresto fo chito», che significa «prendersi cura di ciò che è stato prestato», anche in vista della sua imminente carica che gli verrà «prestata». Competenza politica significa anche assumersi una responsabilità e il politico ne è ben consapevole.

Assumersi questa responsabilità politica è però anche un privilegio che apprezza molto, afferma Engler. Alla domanda se intende ricandidarsi alle elezioni nazionali nel 2027, non ha ancora una risposta. La sua curiosità per gli sviluppi sociali e i rischi tecnologici non lo ha ancora abbandonato e gli piace poter contribuire a plasmare e avere voce in capitolo.

Engler intende farlo anche in romancio come presidente del Consiglio degli Stati, anche se non nella stessa misura del suo collega grigionese Martin Candinas. In qualità di presidente del Consiglio nazionale, quest'ultimo ha aperto tutte le sessioni nella quarta lingua nazionale durante l'anno di mandato nel 2023 e ha distribuito volantini con termini in romancio relativi alle attività del Consiglio. Engler intende adottare un approccio più accessibile. Ci si può quindi aspettare qualche proverbio romancio da parte sua.

Engler rinuncia ai festeggiamenti

Il ricevimento organizzato per il neo presidente della Camera dei Cantoni è un evento obbligatorio, ha dichiarato Engler. Di solito una cerimonia di questo tipo nel bel mezzo della sessione invernale è fonte di stress e per molti degli ospiti invitati. È più un obbligo che un piacere.

Per questo il 65enne preferisce di gran lunga incontrare la popolazione durante l'anno in occasione di altre manifestazioni nelle regioni. Con questa decisione i circa 150'000-200'000 franchi previsti per i festeggiamenti rimarranno nelle casse del Canton Grigioni.