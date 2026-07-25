Ticino
Dopo Chiasso, anche Locarno vuole la bottiglietta per la pipì dei cani?
Urina di cane nel mirino.
sda
La misura introdotta nella cittadina di confine potrebbe fare scuola in Ticino. A Locarno il tema approderà sul tavolo delle autorità comunali, mentre Bellinzona e Lugano, almeno per ora, non sembrano intenzionate a seguire la stessa strada.
L'obbligo introdotto a Chiasso di risciacquare con una bottiglietta d'acqua l'urina lasciata dai cani su marciapiedi e muri potrebbe presto trovare imitatori. Dopo la decisione della cittadina di confine, anche Locarno sta infatti valutando l'adozione di una misura analoga.
Secondo quanto riferito dalla «RSI», la questione sarà discussa dalle autorità comunali la prossima settimana per valutare se introdurre un provvedimento simile anche nella città sul Verbano.
Prima la sensibilizzazione, poi eventuali sanzioni
Per il momento, a Locarno si preferirebbe puntare sulla sensibilizzazione dei proprietari di cani, valutando anche misure come una maggiore disponibilità di fontanelle o progetti pilota prima di un'eventuale modifica del regolamento comunale.
A Chiasso, invece, il nuovo regolamento entrerà in vigore a metà agosto, dopo un periodo dedicato all'informazione della popolazione.
I proprietari che non rispetteranno la norma riceveranno inizialmente un richiamo; in caso di recidiva scatterà una multa di 100 franchi.
Bellinzona e Lugano frenano
Altri grandi centri ticinesi, almeno per ora, non sembrano orientati a seguire l'esempio di Chiasso.
A Bellinzona il fenomeno viene ritenuto limitato e le autorità spiegano che la presenza di numerose aree verdi riduce il problema.
A Lugano, invece, l'attenzione resta concentrata soprattutto sugli escrementi non raccolti, considerati una criticità più rilevante rispetto all'urina dei cani.
Misure simili a quella adottata da Chiasso sono già in vigore in alcune città europee, dove ai proprietari viene chiesto di portare con sé una bottiglietta d'acqua per risciacquare l'urina lasciata dagli animali durante le passeggiate.
Resta ora da vedere se altri Comuni ticinesi decideranno di seguire l'esempio della cittadina di confine.