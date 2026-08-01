In sintesi La Lega, scaricato il ministro dimissionario Claudio Zali, in assemblea venerdì s'era detta pronta a discutere un avvicinamento con l'UDC per le cantonali del 2027.

I democentristi però hanno risposto picche con le parole del loro presidente Piero Marchesi: «Correremo da soli», non escludendo una congiunzione di lista per le federali.

Daniele Piccaluga, cooordinatore della Lega, esclude questa possibilità visto il «no» per le elezioni del prossimo aprile: «Spiace vedere che l'UDC non ha intenzione di salvaguardare la famosa area di destra». Riepilogo creato con

Venerdì sera l'assemblea ordinaria la Lega dei Ticinesi, tenutasi due giorni dopo la storica uscita anticipata dal Governo cantonale di Cluadio Zali, provocata da vicende personali controverse, ha deciso d'aprirsi verso l’UDC per una possibile alleanza per le elezioni cantonali dell'aprile 2027.

A stretto giro di posta, meno di 24 ore dopo, i democentristi, ai microfoni della RSI, per bocca del loro presidente cantonale, Piero Marchesi, che prenderà il posto propio di Zali, hanno declinato la proposta: «Correremo da soli».

Marchesi: «Valutiamo 12-13 nomi per la lista di Governo»

Intervistato a Semione, in Val di Blenio, dove il partito festeggia il 1° agosto, all'emittente di Comano l'attuale consigliere nazionale ha detto: «Se si parla di lista unica per le elezioni cantonali, va ricordato che il comitato direttivo dell’UDC ha già deciso cosa fare e credo che sia piuttosto complicato rimettere tutto in discussione».

Per poi aggiungere: «Ma teniamo la porta aperta soprattutto per le federali e poi le comunali, dove ognuno dei due partiti ha qualcosa da guadagnare».

La commissione cerca, secondo le parole del democentrista, «sta preparando i cinque nomi da proporre per la lista del Consiglio di Stato. Abbiamo 12-13 candidati, a conferma dell’interesse della vivacità del partito».

L’UDC oggi, giova ricordare, festeggia pure l'entrata in Governo proprio di Marchesi che subentrerà a ottobre al leghista Claudio Zali, che ha annunciato le sue dimissioni sotto pressione per alcune vicende che lo hanno visto coinvolto.

Il subentrante, che nel 2023 arrivò terzo sull'allora lista congiunta Lega-UDC con 46'654 voti, quasi 20'000 in meno dell'uscente Norman Gobbi (64'027) e a oltre 10'500 da Claudio Zali (57'224 voti), ha assicurato che con la sua entrata in Governo l’UDC seguirà il «modello bernese», cioè farà opposizione quando necessario, senza risparmiare critiche all'Esecutivo.

Il coordinatore della Lega Piccaluga non la prende bene

La RSI ha raggiunto il coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga, a Biasca, dove si è riunito il movimento per festeggiare il Natale della patria, che così ha commentato il rifiuto di Marchesi e i suoi: «Se da parte dell’UDC non c’è la volontà di poter dialogare per una possibile congiunzione a livello cantonale, per la Lega dei Ticinesi non ci sarà nessuna possibilità di congiunzioni a livello federale».

«Una congiunzione è un pacchetto: se si fa un discorso per lavorare insieme, lo si fa su tutti i fronti. Se per l’UDC c’è la volontà di pensare di salvare i propri seggi a livello federale, ma di non entrare nemmeno nel merito di una congiunzione a livello cantonale, per la Lega dei Ticinesi sarà lo stesso».

Poi conclude con amarezza: «Mi dispiace prendere atto che in questo momento l’UDC non ha intenzione di salvaguardare la famosa area di destra».