Questo mercoledì mattina il consigliere di Stato Claudio Zali ha comunicato che lascerà il suo incarico a fine settembre. Prima della conferenza stampa del Governo, la Lega dei Ticinesi ha diffuso una nota, firmata dal coordinatore del movimento Daniele Piccaluga, in cui prende posizione sulle dimissioni.

Come scrive la RSI, nel comunicato stampa ufficiale, la Lega dei Ticinesi ha definito le dimissioni del consigliere di Stato come «una scelta difficile e dolorosa, compiuta per tutelare le istituzioni, il Movimento e la possibilità di affrontare con serenità gli accertamenti in corso».

Il partito ha chiarito che si tratta di una risoluzione politica, che non deve in alcun modo anticipare le decisioni della magistratura. Giova ricordare infatti che contro Zali è stato aperto un procedimento penale nell'ambito del minorenne detenuto alla Farera.

Il leghista ha negato le accuse e il suo partito è categorico: «La presunzione d’innocenza non è una concessione, ma una garanzia che deve valere per tutti».

La Lega, si legge sul sito della RSI, ha inoltre criticato il contesto in cui è maturata la decisione e denuncia un clima di forte pressione mediatica e politica.

Questa sarebbe alimentata da un «ricorrente odio antileghista che, quando il bersaglio è la Lega, trasforma con sorprendente rapidità il sospetto in verdetto».

Per questa ragione, le dimissioni di Zali non rappresentano un’ammissione di colpevolezza, bensì un atto di rispetto istituzionale.

«Non sarà un passo indietro della Lega»

Nella nota citata dall'emittente, il movimento ha anche espresso profonda gratitudine per gli oltre 30 anni di servizio pubblico di Zali, prima come magistrato e poi per 12 anni in Governo alla guida del Dipartimento del territorio, dove ha firmato progetti cruciali come la Rete tram-treno e il Piano energetico cantonale.

Ma il partito guarda già avanti. «Il passo indietro di Claudio non sarà un passo indietro della Lega». Quest'ultima è convinta che questa prova di maturità si trasformerà nella forza per costruire una compagine più unita e vicina ai cittadini.

Il fulcro del programma politico leghista è riaffermato con forza: «Non è una poltrona né un singolo nome, ma una comunità politica radicata nel territorio».

«Zali fa un gesto importante, di responsabilità, anche verso la Lega»

E dopo la conferenza stampa dell'Esecutivo, il coordinatore Piccaluga ha commentato nuovamente le dimissioni del collega, esprimendo un grande senso di «rincrescimento perché oggi finisce una carriera di 30 anni per la collettività».

«Zali fa un gesto importante, di responsabilità, anche verso la Lega», ha aggiunto, come si legge sul sito della RSI.

Giova ricordare che il partito si riunirà in assemblea il 31 luglio per chiarire la strategia verso le elezioni cantonali del 2027.

Il movimento si dice pronto al rinnovamento e deciso ad affrontare questo passaggio delicato «con i piedi ben piantati in Ticino e lo sguardo rivolto al futuro».