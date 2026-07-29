Carobbio sarà la nuova presidente del Governo

A questo punto la parola è passata al consigliere di Stato Christian Vitta, a cui è affidata la comunicazione riguardo l'ufficio presidenziale: «Alla luce della situazione che si è venuta creare si è posta la questione della presidenza. È stato discusso il tema e stamattina è stata presa una decisione. Secondo il principio della rotazione, da subito e fino all’ingresso del subentrante, l’ufficio presidenziale sarà composta da Carobbio come presidente e da De Rosa come vicepresidente».

Carobbio ha sottolineato che il compito del Consiglio di Stato è di reinstaurare la fiducia dei cittadini e adoperarci del buon funzionamento delle istituzioni.