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Dopo le dimissioni di Zali, segui la conferenza stampa del Consiglio di Stato in diretta
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Claudio Zali ha annunciato che lascerà il Consiglio di Stato. Dopo una seduta straordinaria, il Governo ticinese fa il punto sulla vicenda in una conferenza stampa a partire dalle 14h00: segui tutti gli aggiornamenti in diretta.
Qui sotto intanto puoi leggere cosa ha scritto Claudio Zali nella lettera in cui annuncia che lascerà l'esecutivo cantonale ticinese.