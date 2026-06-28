La magistrata è alla guida della sede di Lugano e, da sette anni, dirige anche la divisione nazionale per la criminalità economica, la quale richiederebbe una presenza a Berna.

Viene segnalato che è difficile assumersi pienamente la responsabilità dei procedimenti e allo stesso tempo essere presente nelle altre sedi. La divisione criminalità economica ha prodotto meno atti d'accusa rispetto alle risorse a disposizione.

Se le motivazioni fornite non saranno considerate soddisfacenti, le raccomandazioni diventeranno vincolanti e Rezzonico dovrà rinunciare a uno dei due incarichi.