Lugano lancia la mappa dei luoghi freschi.
Keystone
Con il caldo sempre più intenso, Lugano mette a disposizione una mappa interattiva che aiuta cittadini e visitatori a trovare i luoghi più freschi della città. L'iniziativa raccoglie una trentina di spazi pubblici e punta ad ampliarsi anche grazie ai suggerimenti della popolazione.
Per affrontare le ondate di calore sempre più frequenti, la Città di Lugano ha realizzato una mappa interattiva che segnala gli spazi pubblici dove trovare refrigerio.
Il progetto nasce in un'estate già segnata da temperature eccezionali: nella seconda metà di giugno è stato infatti eguagliato il record di 14 giorni tropicali consecutivi registrato nel 2022.
In questa prima fase sono stati inseriti una trentina di luoghi distribuiti sul territorio, tra cui parchi, lidi, piscine, musei e biblioteche.
Tutti sono liberamente accessibili e offrono condizioni favorevoli per ripararsi dal caldo.
Il Comune invita inoltre la cittadinanza a contribuire con segnalazioni e proposte per arricchire la mappa.