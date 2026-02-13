Domenica un'intervento della REGA è stato ostacolato da un drone. Il suo pilota ü stato interrogato e denunciato.

Nel darne notizia in una nota, il Ministero pubblico e la Polizia cantonale affermano che l'incidente è avvenuto poco prima delle 17, a Indemini.

Dopo la segnalazione ricevuta gli agenti delle forze dell'ordine hanno identificato il pilota del velivolo, un 25enne cittadino australiano e residente in Australia, il quale lo ha immediatamente ha fatto atterrare.

L'uomo è stato interrogato e denunciato per perturbamento della circolazione pubblica, impedimento di atti dell'autorità e contravvenzione alla Legge sulla navigazione aerea.

Durante le operazioni dei servizi di soccorso, giova ricordare, è vietato far volare droni. Nel caso in cui fossero in volo nelle vicinanze della zona d'intervento della REGA i piloti sono tenuti a farli atterrare subito per non compromettere la sicurezza delle operazioni di salvataggio e dei mezzi di soccorso.