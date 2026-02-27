Le circostanze dell'incidente sono ancora poco chiare.

Il telegiornale dell'emittente radiotelevisiva svizzero-tedesca SRF ha trasmesso questa sera alcune immagini di un intervento di Roos alla caserma di Berna questo fine settimana.

«Il gestore mi ha detto che alcuni droni avevano sorvolato le loro strutture. E non un solo drone, ma diversi droni in formazione», spiega il capo dell’esercito in questa registrazione.

Secondo lui, non si tratta di un semplice scherzo da adolescenti. «Ci vuole comunque una certa competenza per poter inviare formazioni di droni sopra infrastrutture critiche», ha sottolineato.

Interpellato dalla SRF, l’esercito non ha voluto esprimersi sul luogo esatto in cui sono stati avvistati i droni, adducendo motivi di sicurezza. Non è stata precisata nemmeno l’ora esatta dell’incidente, né è stato chiarito se i piloti dei droni siano stati identificati.