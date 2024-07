Due divisionari dell'Esercito non superano il controllo di sicurezza

Il 10 giugno scorso era stato annunciato che il divisionario Mathias Tüscher lasciava il Corpo militare di professione Keystone

Due divisionari dell'Esercito svizzero non avrebbero superato il controllo di sicurezza relativo alle persone (CSP) della Confederazione nel giro di un mese. Durante l'ultimo controllo, che viene effettuato regolarmente ogni tre-cinque anni, la Cancelleria federale, che ne è responsabile, non ha più concesso loro un'autorizzazione di sicurezza.

L'esercito ha parzialmente confermato una notizia diffusa oggi dalle edizioni online dei giornali Tamedia. All'agenzia Keystone-ATS, il portavoce dell'esercito Stefan Hofer ha dichiarato che il caso più recente riguarda il divisionario Guy Vallat.

Il 56enne, originario del Giura, è addetto alla difesa presso l'Ambasciata svizzera a Parigi dal primo settembre 2021. Si dimetterà dal suo incarico il 15 luglio. Secondo Hofer, l'esercito sta chiarendo la sua situazione in termini di diritto del lavoro.

Le altre «dimissioni»

Il 10 giugno, l'Aggruppamento Difesa ha annunciato le dimissioni del divisionario Mathias Tüscher, comandante della Divisione territoriale 1. L'ufficiale, originario della Svizzera occidentale, lascerà il Corpo dei militari di professione «su sua richiesta» alla fine di ottobre. Il comunicato stampa allora non ne riportava il motivo. Secondo le informazioni dei giornali Tamedia, che Hofer non ha confermato, anch'egli non ha ricevuto l'autorizzazione di sicurezza.

Secondo Hofer, i motivi per cui non si riceve il nullaosta di sicurezza sono individuali. I regolari controlli di sicurezza relativi alle persone e l'autorizzazione di sicurezza sono obbligatori per tutti i quadri di alto livello della Confederazione, compresi gli alti ufficiali superiori dell'esercito.

Sono un prerequisito per ricoprire cariche come quella di addetto militare. La Cancelleria federale effettua i controlli a intervalli regolari.

