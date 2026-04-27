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Grigioni Due feriti in un incidente stradale a Schiers

SDA

27.4.2026 - 18:19

Due feriti in un incidente stradale
Due feriti in un incidente stradale
Keystone

Due persone sono rimaste ferite lunedì pomeriggio a Schiers, nei Grigioni, poco dopo le 13.30 in un incidente stradale. 

Keystone-SDA

27.04.2026, 18:19

27.04.2026, 18:21

Un automobilista 65enne ha invaso la corsia opposta scontrandosi con l'auto di un 64enne che proveniva in senso contrario. Un camion che seguiva è poi andato a sbattere contro i due veicoli, indica la polizia retica in una nota.

Ad avere la peggio è stato il 65enne, rimasto incastrato nel suo veicolo e tratto in salvo dai vigili del fuoco. L'uomo ha riportato ferite gravi. È invece rimasto solo lievemente ferito l'altro automobilista.

I due sono stati trasportati rispettivamente all'ospedale cantonale a Coira e a quello di Schiers. Il traffico è stato deviato per circa due ore.

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