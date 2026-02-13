L'urto con il guardrail ha impedito che il veicolo precipitasse dal ponte.
Keystone
Rocambolesco incidente la scorsa notte a Giarsun, frazione di Scuol: due giovani di 18 e 19 anni, entrambi senza patente, sono andati a sbattere con un'auto rubata contro un guardrail all'imbocco di un ponte.
I due sono stati fermati dalla polizia mentre si allontanavano a piedi non lontano dal luogo dell'incidente.
Da notare che l'urto contro il guardrail ha impedito che il veicolo precipitasse dal ponte, indica la polizia dei Grigioni in una nota.
Nessuno dei due è in possesso di una licenza di condurre ed entrambi erano sotto l'effetto dell'alcol, precisa ancora la polizia.
Per il recupero dell'auto è stato necessario l'intervento di un camion con gru.