Ieri un Airbus A220-300 di Swiss ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Graz (immagine dimostrativa). KEYSTONE

Due membri dell'equipaggio del volo Swiss da Bucarest a Zurigo sono ancora in ospedale oggi, dopo che ieri l'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza in Austria a causa di una fuoriuscita di fumo, secondo un comunicato odierno della compagnia aerea elvetica.

Keystone-SDA, hanke SDA

«Uno di loro ha dovuto essere trasportato ieri in elicottero in un ospedale di Graz ed è attualmente in terapia intensiva. Le sue condizioni rimangono incerte», indica Swiss, aggiungendo che tutti i passeggeri hanno potuto lasciare il nosocomio.

La compagnia aerea, una filiale della tedesca Lufthansa, ha noleggiato un volo speciale che dovrebbe atterrare a Zurigo in tarda mattinata con 63 passeggeri a bordo, procede la nota.

Ieri un Airbus A220-300 ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Graz, prima di essere evacuato «in seguito a problemi al motore e al rilevamento di fumo in cabina e in quella del pilota», secondo la compagnia aerea, che non ha ancora fornito una spiegazione a riguardo della fuoriuscita di fumo.

A bordo del velivolo si trovavano 74 passeggeri. A dieci di loro sono state prestate cure, così come ai cinque membri dell'equipaggio.