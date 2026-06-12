A Lantsch/Lenz un centauro tedesco è uscito di strada dopo una manovra di sorpasso mentre a Rheinwald un 27enne italiano ha perso il controllo della sua due ruote. Lo ha indicato la polizia cantonale dei Grigioni in una nota odierna. Il 41enne tedesco è stato trasportato dalla Rega all'Ospedale cantonale dei Grigioni a Coira. Il centauro italiano, che stava viaggiando in direzione di Splügen, è stato trasportato in ambulanza all'Ospedale di Thusis.