Ecco i vincitori segreti del voto: due strateghi hanno salvato la SSR senza mandato e senza soldi

Domenica il popolo ha respinto l'iniziativa della SSR. blue News

Senza un mandato ufficiale, ma con 1,5 milioni di franchi di crowdfunding, un duo di pubblicitari ha difeso da solo la SSR. Dopo il largo «no» alle urne, la sinistra lancia ora un contrattacco ai piani di riduzione dei costi del ministro dei media Albert Rösti.

L'iniziativa della SSR è stata chiaramente bocciata con il 61,9% di voti contrari.

Dietro il «No» c'era una campagna finanziata da Laura Zimmermann e David Schärer tramite crowdfunding per difendere la SSR.

Il loro slogan «Gute Nacht verlässliche Information» (traducibile in «Ciao informazione affidabile»), declinato nelle varie regioni e in vari temi, ha caratterizzato la campagna referendaria - e per un breve periodo ha fatto scalpore.

Ora politici come Ueli Schmezer chiedono al Consigliere federale Rösti di riconsiderare i suoi piani di taglio del canone.

Poco prima delle 13.00, il risultato era già chiaro: gli elettori hanno detto chiaramente no all'iniziativa della SSR. Ci si aspettava che la proposta sarebbe stata bocciata, ma anche gli osservatori più esperti sono rimasti sorpresi dal fatto che oltre il 60% abbia votato «No».

Anche in una democrazia diretta, risultati come questo non cadono dal cielo. Dietro il «No» ci sono state campagne strategiche, innumerevoli volontari e spesso molto denaro.

La più grande contro-campagna è stata organizzata da un duo dell'industria della comunicazione. Il loro obiettivo: difendere la SSR, anche se non avevano alcun mandato ufficiale per farlo.

Come trovare i fondi per la campagna?

«Il problema principale era che, sebbene il voto riguardasse direttamente la SSR, non le era permesso di difendersi», spiega Laura Zimmermann in un'intervista a blue News.

La stratega della comunicazione era già stata coinvolta nella lotta contro l'iniziativa «No Billag» nel 2018 e voleva evitare che il gruppo dei media pubblici fosse indebolito anche questa volta.

Senza mandato, senza grandi investitori, senza associazioni imprenditoriali e senza sindacati, la domanda principale era: come raccogliere fondi?

Come riunire i sostenitori e i fan della SSR sotto lo stesso tetto? Insieme al pubblicitario David Schärer, nell'estate del 2025 ha tentato di costruire una campagna da zero.

Una strada insidiosa: «Non una novità, ma molto rischiosa»

I due hanno deciso di intraprendere una strada rischiosa: il crowdfunding. «Abbiamo dovuto finanziare tutto da soli», dice Zimmermann.

«Non era una novità, ma era molto rischioso». Sono stati raccolti circa 1,5 milioni di franchi, molto più di quanto molti nell'ambiente si aspettassero.

«Sapevamo che se non avessimo trovato i soldi, non ci sarebbe stata nessuna campagna», dice Zimmermann.

Il duo Zimmermann/Schärer è rimasto in secondo piano la domenica del voto. I due attivisti mancano nella foto dei vincenti. Immagine: Keystone

Una pianificazione professionale, focus group controversi

La pianificazione era in pieno svolgimento da settembre 2025. Seguendo il modello statunitense, Zimmermann e Schärer hanno fatto eseguire i cosiddetti «test del messaggio» usando sondaggi professionali.

I focus group dovevano mostrare quali argomenti avessero realmente risonanza tra la popolazione.

Analisi così costose sono rare nella cultura elettorale svizzera - e controverse. I critici dubitano della loro utilità: chi sente il polso della popolazione non ha bisogno di istituti, dicono.

Una cosa è chiara: alla fine, Zimmermann e Schärer hanno deciso di optare per una campagna ombrello che potesse essere utilizzata con argomenti diversi.

È così che in ottobre è nata l'idea dei manifesti «Gute Nacht verlässliche Information» (tradotto «Ciao informazione affidabile» ndr.).

Nelle regioni è diventato «Ciao informazione regionale», e nella Svizzera italiana «Ciao alla visibilità delle minoranze», mentre agli appassionati di sport invernali è stato mostrato lo slogan «Ciao Lauberhorn».

In questo modo, anche la più piccola organizzazione amica della SSR ha potuto partecipare.

Critiche sul manifesto «Ciao Lauberhorn»

Ma è stato lo slogan «Ciao Lauberhorn» a suscitare scalpore a dicembre: alla presentazione dei manifesti «Ciao Lauberhorn», un giornalista della «Weltwoche» ha chiesto provocatoriamente se la SRG fosse «stupida» per nel caso in cui avesse cancellato la copertura mediatica della mitica gara sciistica del Lauberhorn.

Roger Schnegg di Swiss Olympic rispose avventatamente che probabilmente la gara sarebbe stata trasmessa lo stesso. Una frase che ha fatto il gioco degli avversari. «Ancora una volta Leutschenbach ci prende per matti», hanno ironizzato i promotori.

Laura Zimmermann (a sinistra) insieme a Martin Candinas (di spalle), due campeggiatori e il consigliere nazionale del PS Jon Pult a pranzo dopo la votazione. Foto: blue News

«Non un centesimo dal PS»

Zimmermann ripensa con calma al momento: «Il rischio c'era. È un dato di fatto: se avessimo votato a favore dell'iniziativa, non ci sarebbero stati più tabù».

L'uomo non conosce tabù quando ripensa alla campagna di critica della SSR: «I sostenitori dell'iniziativa hanno fatto un buon lavoro. Non si sono lasciati provocare e la campagna di voto è rimasta sorprendentemente civile» almeno al Nord delle Alpi.

Non così al Sud, dove gli attacchi sui social contro dipendenti della RSI sono stati ripetuti e violenti e sono persino sfociati nell'episodio più incivile: non bisogna dimenticare quando una collaboratrice della RSI, mentre a Lugano offriva informazioni a un presidio a favore dell'emittente di Comano, si è sentita proferire minacce di morte.

Tornando a Zimmerann è stata intransigente solo su un punto: «Non abbiamo accettato un centesimo dal PS. La nostra campagna è stata completamente finanziata dal pubblico».

È sorprendente, perché i socialdemocratici sono stati una delle forze che si sono mobilitate di più nella campagna referendaria e hanno raccolto molti soldi, con 1,6 milioni di franchi. Perché il «No» era così importante per lei?

Per Wermuth, era una questione di sistema

In un'intervista a blue News, il copresidente del PS Cédric Wermuth ha descritto quella dei media come una fondamentale questione di potere: il programma di destra mira a ridurre deliberatamente la trasparenza e la diversità.

Wermuth: «Si tratta di chi è visibile in pubblico - e chi no». Secondo il leader del PS, se dipende degli oppositori di destra della SSR, in futuro solo chi ha gli spiccioli necessari potrà dire la sua.

Wermuth ritiene che questo sia uno sviluppo pericoloso e fa un parallelo con gli Stati Uniti. Critica in particolare il ministro dei Media Albert Rösti.

A suo dire, egli sta sfruttando i suoi poteri «ai limiti della Costituzione», ad esempio con il progetto di ridurre il canone domestico a 300 franchi senza autorizzazione. Ma a Rösti mancano sia la base legale che il sostegno popolare per una simile mossa.

L'accusa che la SSR sia di sinistra non è nuova

L'obiettivo dei socialdemocratici era quindi quello di inviare un segnale inequivocabile ai politici: l'elettorato sostiene il servizio pubblico e vuole una SSR stabile o addirittura rafforzata.

Wermuth ha consapevolmente accettato il fatto che il ruolo di primo piano del PS ha fornito agli avversari munizioni per la narrazione del «progetto di sinistra».

«Non ci importava», dice oggi. L'accusa che la SSR sia di sinistra esiste dagli anni '70, ma non per questo è più vera.

Wermuth non è impressionato: la popolazione la vede comunque in modo diverso.

Il copresidente del PS Cédric Wermuth (a destra) a colloquio con David Schärer. Foto: blue News

La politica di Röstui rimessa in questione

Il consigliere nazionale ed ex presentatore di «Kassensturz» Ueli Schmezer vuole mettere sotto torchio il consigliere federale Rösti questo lunedì. In un'interrogazione parlamentare, chiede al Consiglio federale di riconsiderare la riduzione del canone.

Il suo ragionamento: Dopo un «no» così chiaro, questa riduzione non è «né democraticamente né legalmente» giustificata. «Questa misura indebolisce notevolmente la SSR», scrive Schmezer. «Ed è discutibile in termini di politica democratica».

La risposta del Parlamento federale è attesa per lunedì pomeriggio.