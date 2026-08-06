Un 29enne messicano e un 34enne italiano, entrambi residenti in Italia, sono stati arrestati negli scorsi giorni grazie agli accertamenti subito avviati a seguito della segnalazione di un tentato furto con scasso in un'abitazione di Ponte Capriasca venerdì 31 luglio.

Hanno effettuato altri colpi?

Hanno effettuato altri colpi? Due uomini fermati a Rivera dopo un tentato furto con scasso a Ponte Capriasca

Lo comunicano Ministero pubblico, Polizia cantonale e l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), precisando che i due uomini sono stati fermati poco dopo i fatti in territorio di Rivera mentre si trovavano a bordo di una vettura con targhe italiane.

All'interno del veicolo sono stati rinvenuti diversi attrezzi da scasso.

Al dispositivo hanno collaborato anche le polizie comunali della Città di Bellinzona, di Torre di Redde e del Vedeggio.

Le ipotesi di reato nei confronti dei due uomini sono di tentato furto con scasso commesso in banda e per mestiere, danneggiamento e violazione di domicilio.

Il 29enne deve rispondere anche di infrazione alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione. Gli accertamenti dovranno stabilire eventuali responsabilità in altri colpi avvenuti sul territorio cantonale e nazionale.