Si trattava di una «proposta senza cervello», secondo il quotidiano «NZZ» in risposta al fallimento dell'iniziativa per il futuro della Gioventù socialistia (Giso). «Troppo poco ponderata», gli fa eco «Watson». In generale, i toni della stampa svizzera sono parecchio critici nei confronti dell'iniziativa. I giornalisti si esprimono invece con parole più gentili sulla fallimentare iniziativa Servizio civico.

Domenica l'elettorato svizzero ha preso una decisione chiara: il 78,3% dei votanti ha respinto la tassa di successione e quindi l'iniziativa dei Giovani socialisti. Ben l'84,2%, inoltre, si è opposta all'iniziativa sul Servizio civico. Nella stampa svizzero-tedesca, i commenti dei giornalisti sono particolarmente duri nei confronti del fallimento dei Giovani socialisti.

Per il quotidiano, l’elettorato ha inflitto «una chiara frenata al rumore di fondo» creato dalla Giso. Critiche pesanti anche alla casa madre, il PS, reo di aver sostenuto un’iniziativa considerata del tutto fuori misura: «Questo mostra quanto la Giso-zzazione del partito sia ormai avanzata», scrive la «NZZ». Un giudizio condiviso anche dal «Blick», secondo cui la direzione socialista si sarebbe lasciata trascinare dalla propria sezione giovanile, nonostante sapesse che il testo era eccessivo, dannoso e privo di reali possibilità di successo.

Per «Watson», i Giovani Socialisti «hanno fallito per colpa loro». L’idea di un’imposta federale sulle eredità destinata a finanziare la lotta al cambiamento climatico poteva apparire intuitiva, ma sarebbe stata «troppo poco ponderata».

Parole nette anche sul «Tages-Anzeiger»: l’iniziativa è stata respinta «per fortuna», scrive il quotidiano, poiché un eventuale sì avrebbe comportato rischi economici significativi. Il tema resta importante, si ammette, ma la Juso lo avrebbe affrontato nel modo sbagliato. Una riforma ben studiata dell’imposta sulle successioni – magari senza legarla agli obiettivi climatici – avrebbe potuto portare benefici diffusi. Un’occasione che, per il giornale, è ormai andata persa.

Un po’ di credito per il Servizio civico

Molto meno rumore ha provocato la bocciatura, ancor più netta, dell’Iniziativa Servizio civico. Nonostante la sconfitta, gli autori possono rivendicare di aver almeno riaperto il dibattito sul modello di servizio attualmente in vigore, sottolinea il «Tages-Anzeiger». A condannare l’iniziativa sarebbe stato soprattutto il fatto che non esiste un reale bisogno di 70'000 persone in servizio ogni anno.

Secondo la «NZZ», il progetto avrebbe creato più problemi di quanti ne avrebbe risolti. L’obiettivo di rafforzare lo spirito comunitario è lodevole, riconosce il quotidiano, ma la coercizione non sarebbe la via giusta. Inoltre, il nuovo sistema avrebbe raddoppiato i costi dell’attuale regime di indennità per perdita di guadagno. La «SRF» rileva che l’idea aveva convinto molte persone, ma che alla fine il «cartellino del prezzo» ha pesato di più.

Non mancano comunque valutazioni positive: grazie all’iniziativa, nelle ultime settimane si è discusso in modo intenso sulla coesione sociale nel Paese, riconosce ancora la «NZZ».