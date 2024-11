È arrivata la prima neve sulle montagne svizzere La prima neve sulle montagne vista da Locarno Immagine: I.M. La prima neve vista sopra Comologno, Valle Onsernone. Immagine: A.P. Hoch-Ybrig, 1825 m sul livello del mare Immagine: Screenshot Webcam Weissfluhjoch, 2660 m sul livello del mare Immagine: Screenshot Webcam Flumserberg, Maschgenkann, 2220 m s.l.m. Immagine: Screenshot Webcam Säntis, 2502 m s.l.m. Immagine: Screenshot Website Jaunpass, 1508 m sul livello del mare Immagine: Screenshot Website Riederalp, 1905 m sul livello del mare Immagine: Screenshot Website Saas-Grund, 1559 metri sul livello del mare. Immagine: Screenshot Webcam È arrivata la prima neve sulle montagne svizzere La prima neve sulle montagne vista da Locarno Immagine: I.M. La prima neve vista sopra Comologno, Valle Onsernone. Immagine: A.P. Hoch-Ybrig, 1825 m sul livello del mare Immagine: Screenshot Webcam Weissfluhjoch, 2660 m sul livello del mare Immagine: Screenshot Webcam Flumserberg, Maschgenkann, 2220 m s.l.m. Immagine: Screenshot Webcam Säntis, 2502 m s.l.m. Immagine: Screenshot Website Jaunpass, 1508 m sul livello del mare Immagine: Screenshot Website Riederalp, 1905 m sul livello del mare Immagine: Screenshot Website Saas-Grund, 1559 metri sul livello del mare. Immagine: Screenshot Webcam

Tra lunedì sera e martedì mattina è arrivata la prima neve in montagna. Stando a MeteoSvizzera, sono caduti dai 10 ai 15 centimetri di coltre nevosa fresca.

Lea Oetiker / Sara Matasci Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Le temperature in tutta la Svizzera sono calate da martedì mattina.

Ed è anche arrivata la prima neve sulle cime delle montagne.

MeteoSvizzera aveva previsto e ha confermato che sono caduti 10-15 centimetri di neve fresca. Mostra di più

Le temperature, come annunciato dagli esperti negli scorsi giorni, sono in netto calo in tutta la Svizzera. Fa così freddo che la prima neve è caduta in montagna.

Il limite delle nevicate è di poco sopra ai 1000 metri e MeteoSvizzera già ieri aveva previsto dai 10 ai 15 centimetri di coltre nevosa fresca.

Nelle varie foto nella gallery in testa all'articolo si vede come il paesaggio si stia trasformando da autunnale a invernale, con alcune cime imbiancate.

Tempo instabile nei prossimi giorni

Per quanto riguarda i prossimi giorni, oggi MeteoSvizzera prevede anche intervalli soleggiati. A basse quote la temperatura massima sarà attorno a 11 gradi.

Domani mattina, mercoledì, sarà invece perlopiù soleggiato, ma nel corso della giornata ci saranno nuovi annuvolamenti a media-alta quota. A basse quote le temperature minime saranno comprese tra 0 gradi nelle zone pianeggianti e 4 in collina. Massima sui 12 gradi. Nelle valli superiori arriverà vento da nord.

Giovedì sarà principalmente soleggiato, malgrado alcune velature a tratti estese. A basse quote temperature minime comprese tra 1 grado nelle zone pianeggianti e 5 in collina. Massima sugli 11. Nelle valli superiori ancora tendenza al vento da nord.

Per quanto concerne venerdì, sarà ancora piuttosto soleggiato, malgrado persistano alcune velature. Temperature massime sui 12 gradi.

Passando al fine settimana, sabato sarà probabilmente abbastanza soleggiato, ma sul Ticino centrale e meridionale ci saranno banchi di nuvolosità bassa. Temperature massime attorno a 11 gradi.

Mentre domenica al Sud ci sarà un probabile aumento della nuvolosità. Temperature massime sui 10 gradi.

Potete consultare le previsioni meteo per i prossimi giorni rapidamente sulla nostra pagina specifica, cliccando qui.