Le persone in lutto hanno deposto fiori e candele su un tavolo allestito all'ingresso della strada che conduce al bar, coperto da teloni bianchi. Due agenti di polizia erano di guardia fuori dal perimetro di sicurezza. KEYSTONE

Nel freddo gelido di Crans-Montana, centinaia di persone si sono riunite in silenzio giovedì sera per deporre candele e fiori in memoria delle vittime del terribile incendio che ha devastato un bar della località alpina nel pieno dei festeggiamenti per il nuovo anno.

Keystone-SDA ATS

Fuori da «Le Constellation», molte persone sono rimaste immobili a contemplare la scena della tragedia. Sia gli abitanti del luogo che i turisti conoscevano alcune delle persone disperse o gravemente ferite.

Secondo le autorità del Canton Vallese, circa quaranta persone sono morte nel disastro e circa 115 sono rimaste ferite, la maggior parte in modo grave.

Il pesante silenzio è stato raramente disturbato da parole pronunciate a bassa voce. Solo un generatore, vicino alle tende bianche temporanee allestite davanti al bar, è riuscito a squarciare la pacifica contemplazione.

«È un bar dove ci riuniamo con tutti i nostri amici, davvero, quasi ogni fine settimana (...) Pensavamo che fosse solo un piccolo incendio di base, ma alla fine quando siamo arrivati lì era una guerra. È l'unica parola che posso dire, apocalisse. È stato terribile», ha detto Mathys, che vive nel vicino comune di Chermignon-d'en-Bas.

«Non ero presente sul posto, ma avevo molti amici e parenti», ha detto all'AFP un giovane in lutto, fornendo solo il suo cognome, Orosstevic. «Alcuni sono morti, altri sono in ospedale. Una decina».

«Quando vedo delle persone che stanno male, dico loro che andrà tutto bene, che stanno lavorando. Non possiamo fare altro, è triste», ha aggiunto.

Nelle vicinanze, gruppi di amici si abbracciavano, singhiozzando. Alcuni fissavano il vuoto, come storditi, nel vuoto.

I parenti «non si trovano da nessuna parte»

«Mio figlio poteva benissimo essere dentro. Non era molto lontano», ha detto all'AFP Paulo Martins, un francese che vive nel centro della località da 24 anni.

«Era con la sua ragazza, dovevano andare lì. Alla fine non ce l'hanno fatta», ha aggiunto. «Quando è tornato a casa, era sotto shock». Un amico 17enne del figlio è stato trasferito in Germania per essere curato; il 30% del suo corpo è ricoperto di ustioni.

I familiari hanno deposto fiori e candele su un tavolo all'ingresso della strada che porta al bar, coperta da teloni bianchi. Due agenti di polizia erano di guardia fuori dal perimetro di sicurezza.

Un flusso costante di persone ha portato fiori, a volte una singola rosa, a volte un folto bouquet. Man mano che il tavolo si riempiva, venivano poste candele sul pavimento ghiacciato.

Alcuni dei presenti riuscivano a malapena a esprimere le loro emozioni. Due giovani donne sono rimasti a lungo immobili, con un mazzo di fiori in mano, raccogliendo il loro coraggio prima di farsi strada tra la folla fino al tavolo.

«Ci sono morti e feriti, e qualcuno a noi vicino è ancora disperso. Non abbiamo avuto nessuna notizia», ha detto una delle donne, che ha voluto rimanere anonima.

«Erano giovani, persone che conosciamo», ha detto un'altra donna, che ha rifiutato di dare il suo nome. Ha detto di non conoscere ancora il destino di alcuni di loro. «Stiamo aspettando».

«Il dolore di tutti»

In questa serata gelida, le luci di Natale scintillavano ancora in città, ma la maggior parte dei bar aveva chiuso i battenti.

Nel primo pomeriggio, nella chiesa di Montana-Station, è stato reso omaggio alle vittime durante la messa. Dopo la funzione, alcuni fedeli si sono riuniti all'esterno in raccoglimento, mentre altri si sono allontanati con le lacrime agli occhi.

«C'era molta gente, era molto contemplativo e il prete ha fatto un bel sermone sulla speranza. Almeno questo: la speranza», ha esortato Jean-Claude, un parrocchiano.

«Conoscevamo molti amici che erano lì», ha detto un giovane, sopraffatto dall'emozione.

«Poteva essere semplicemente mio figlio», ha detto Mina all'AFP, con le lacrime agli occhi. «Ieri sera è stato un puro caso che non fosse lì».

«Ha una cameriera che conosce, lo serve sempre, è molto contento di lei, gli parla per un quarto d'ora prima di servirlo, e poi purtroppo se n'è andata...».

Anche Véronica, una donna italiana che vive a Crans-Montana da quarant'anni, aveva gli occhi umidi. «Il dolore degli altri è il dolore di tutti».