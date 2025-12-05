La vignetta autostradale per il 2025 è valida fino alla fine di gennaio 2026. (immagine d'archivio) Keystone

È arrivata la vignetta autostradale per il 2026 e con questa... un'ondata di tentativi di truffa. Il Consiglio federale e le organizzazioni per la tutela dei consumatori mettono quindi in guardia dalle piattaforme di vendita non ufficiali.

Hai fretta? blue News riassume per te I contrassegni autostradali possono essere acquistati elettronicamente dal 2024.

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e l'Associazione per la protezione dei consumatori mettono in guardia dalle frodi attraverso siti web falsi e fornitori non ufficiali.

La vignetta ufficiale costa 40 franchi, quella per il prossimo anno è di colore blu, è collegata a una targa e offre vantaggi pratici, come una più facile sostituzione in caso di vendita dell'auto o di utilizzo da parte di conducenti stranieri. Mostra di più

Il contrassegno autostradale per il 2026 è ora disponibile. Ricordiamo che dal 2024 può essere acquistato anche elettronicamente, in alternativa agli adesivi per il parabrezza. Circa il 45% degli acquirenti ha già optato per la versione digitale nell'anno in corso.

Le autorità raccomandano però prudenza: «Nelle ultime settimane sono aumentate le segnalazioni di frodi online relative alla vignetta elettronica svizzera», scrive l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) sul suo sito web.

Da un lato, ci sono dei falsi siti web che fanno credere che si possa acquistare lì il contrassegno ufficiale. Dall'altro, le persone stanno ricevendo delle e-mail che chiedono loro di inserire nuovamente i dati di pagamento dopo aver effettuato un acquisto.

Anche l'Associazione per la tutela dei consumatori mette in guardia dalle truffe attraverso un post su Instagram. Oltre al canale di vendita ufficiale, esistono altri fornitori non ufficiali.

«È possibile ottenere la vignetta anche da questi operatori gratuiti, ma a un prezzo più alto: invece di 40 franchi, può costare fino a 10 franchi in più», si legge nel post.

Nessuna e-mail, nessun deposito

Ad ogni modo, sia l'UDSC che l'Associazione per la protezione dei consumatori consigliano vivamente di acquistare i contrassegni elettronici solo attraverso il canale ufficiale.

Viene richiesto il pagamento di 40 franchi, senza alcun deposito. E assolutamente non viene inviata successivamente una mail che chiede di confermare i dettagli del pagamento.

La vignetta elettronica comporta diversi vantaggi. In primo luogo, dato che è valida per una targa specifica, nel caso in cui l'auto venga venduta, ma il numero venga conservato. Ci sono poi anche aspetti positivi dal punto di vista economico, dato che i proprietari di più vetture possono usare la stessa targa con la stessa vignetta.

Altri aspetti positivi

Altri vantaggi del bollo elettronico? Non è necessario grattare via dal parabrezza le vecchie etichette adesive non più valide!

Semplifica inoltre il processo per i conducenti stranieri, soprattutto perché il contrassegno elettronico può essere acquistato appena prima di attraversare il confine.

Che sia digitale o fisico, non c'è comunque bisogno di affrettarsi ad acquistarlo, perché l'attuale vignetta è valida fino alla fine di gennaio 2026.