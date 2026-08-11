Temperature notturne mai così elevate dall'inizio delle rilevazioni. A Lugano le notti sopra i 20 gradi sono state 44. E il caldo non sembra intenzionato a lasciare il Ticino: dalla prossima settimana qualche grado in meno, ma l'estate resterà rovente.

Battuto il primato del 2003 È record di notti tropicali in Ticino e il caldo non sembra intenzionato a lasciarci

Non è soltanto il caldo diurno a raccontare l'eccezionalità di questa estate. In Ticino anche le notti stanno facendo segnare numeri senza precedenti.

A Locarno-Monti il termometro è rimasto sopra i 20 gradi per ben 47 notti, un dato che supera il precedente record registrato nel 2003. A Lugano, invece, le notti tropicali sono state 44.

Il dato è stato confermato a Keystone-ATS da Luca Panziera di MeteoSvizzera, che ha sottolineato come mai, dall'inizio delle misurazioni, si fosse arrivati a valori simili in Svizzera.

Superato il record dell'estate 2003

Per capire la portata del dato basta fare un confronto con quella che per anni è stata considerata l'estate simbolo del caldo, quella del 2003.

In quell'occasione, a Locarno le notti tropicali erano state 42: cinque in meno rispetto a quelle raggiunte quest'anno. A Lugano il confronto è ancora più netto: 33 notti tropicali nel 2003 contro le 44 di questa estate.

La differenza rispetto al passato è evidente anche osservando l'evoluzione nel lungo periodo. Fino agli anni Ottanta, ha spiegato Panziera, in Ticino si registravano generalmente meno di dieci notti tropicali all'anno.

Oggi, invece, i dati delle stazioni di Locarno-Monti e Lugano mostrano una frequenza molto più elevata. Sono proprio le due località ticinesi le uniche stazioni di misurazione svizzere ad aver raggiunto numeri così alti.

Alcune notti oltre i 25 gradi

Il caldo notturno ha raggiunto livelli particolarmente significativi anche a Lugano. In città, infatti, si sono registrate notti nelle quali la temperatura non è scesa sotto i 25 gradi, sia nel 2019 sia durante l'estate in corso.

Il caso più significativo di quest'anno risale al 27 giugno, quando la temperatura minima notturna si è fermata a 25,3 gradi.

Una situazione analoga si è verificata anche a Locarno-Monti, dove in una notte di questa estate il termometro è rimasto sopra la soglia dei 25 gradi. Per questo particolare fenomeno, tuttavia, non esiste ancora una definizione meteorologica specifica, ha precisato Panziera.

Allerta canicola fino a venerdì

E se il record delle notti tropicali è ormai acquisito, il caldo non sembra destinato a diminuire in modo significativo nel breve periodo.

Ricordiamo infatti che il versante sud delle Alpi è attualmente l'unica area della Svizzera sottoposta a un'allerta canicola di livello 4, il grado più elevato, prevista fino a venerdì sera.

Anche nei prossimi giorni le condizioni dovrebbero rimanere sostanzialmente stabili. Fino al 17 agosto, secondo MeteoSvizzera, non sono attesi cambiamenti importanti.

Qualche temporale di breve durata potrebbe interrompere localmente la fase di caldo, ma non sono previste precipitazioni significative e persistenti.

Dalla prossima settimana qualche grado in meno

Qualche novità potrebbe arrivare dopo il 17 agosto, anche se le previsioni diventano progressivamente meno affidabili. «A partire dalla settimana prossima, l'incertezza riguardo alle previsioni aumenta», ha spiegato Panziera.

Tra gli scenari possibili c'è l'arrivo di qualche acquazzone e un'attenuazione della fase più intensa della canicola. L'allerta potrebbe quindi scendere al livello 2 o 3.

Non si intravede però, almeno per ora, una vera svolta verso condizioni più fresche e piovose. Lo scenario ritenuto più probabile prevede un calo delle temperature nell'ordine di tre, quattro o cinque gradi.

Una diminuzione che potrebbe rendere il caldo leggermente più sopportabile, ma che non sarebbe sufficiente per decretare la fine dell'estate rovente in Ticino.