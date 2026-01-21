Ecco 5 affermazioni false che si sono distinte nel discorso di Trump al WEF

Donald Trump ha tenuto un discorso di un'ora e mezza a Davos. Ma diverse affermazioni sul commercio, sulla Groenlandia, l'energia eolica e la NATO sono di fatto controverse o palesemente false.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto un discorso molto atteso al World Economic Forum (WEF) di Davos. Il suo intervento era previsto su 45 minuti, ma alla fine è durato circa un'ora e mezza.

È stato seguito con particolare interesse in tutto il mondo perché l'autocratico repubblicano sta attualmente alimentando diversi focolai o alimentando conflitti già esistenti, dalle sue fantasie sulla Groenlandia alla riedizione di una sorta di «Dottrina Monroe», con la quale Washington vuole sempre più dettare il corso degli altri Stati.

Nel discorso spiccano cinque punti che richiedono un chiarimento. Eccoli.

«Keller Sutter mi ha trattato male»

Il ricordo di Trump di una conversazione telefonica con la consigliera federale e presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter è stato particolarmente esplosivo per la Svizzera.

Il newyorchese si è sempre riferito a lei come «primo ministro» invece che come «presidente», e l'ha presa in giro: «Il primo ministro ha sempre detto - no, no, non farlo, siamo un Paese così piccolo».

E ha accusato nuovamente Keller-Sutter di averlo trattato male e ha ripetuto la cifra di un deficit commerciale di 41 miliardi di dollari che il suo governo ritiene che la Svizzera abbia con gli Stati Uniti.

Questa cifra però non include il commercio di servizi. Se si sommano beni e servizi, il deficit è inferiore a 9 miliardi di dollari.

Nella percezione di Trump però questo non conta, ed è per questo che probabilmente l'ha presa sul personale quando un capo di Stato lo ha contraddetto con veemenza.

Interpellato dal «Blick», il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha risposto in modo brusco: «Partiamo dal presupposto che la popolazione svizzera sappia come classificare questo dato», afferma il portavoce Pascal Hollenstein.

«Più turbine eoliche un Paese costruisce, peggio sta e più perde denaro»

Trump ha definito le energie rinnovabili una «nuova truffa verde» e ha preso di mira in particolare l'energia eolica.

Ha affermato che i costi dell'energia stanno aumentando in Europa perché si costruiscono turbine eoliche. Questa affermazione non è sostenibile.

Un recente rapporto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) conclude che l'energia eolica è circa il 53% più economica a livello mondiale rispetto all'alternativa fossile.

Anche la seconda affermazione di Trump è falsa: «La Cina produce quasi tutte le turbine eoliche, eppure non ho trovato nessun parco eolico in Cina».

Chi cerca parchi eolici in Cina non deve andare lontano. Il Paese orientale gestisce di gran lunga il maggior numero di turbine al mondo e detiene circa il 44% della capacità eolica planetaria.

«Abbiamo restituito la Groenlandia alla Danimarca»

Trump ha anche raccontato la storia della Groenlandia, sostenendo che gli Stati Uniti hanno «restituito» l'isola alla Danimarca dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Questo è fuorviante al punto da essere falso.

Gli Stati Uniti non hanno mai posseduto la Groenlandia, quindi non possono averla restituita. La Groenlandia ha fatto parte dell'Impero danese per oltre 300 anni.

Ed è probabilmente a questo che Trump sta alludendo: dopo l'occupazione tedesca della Danimarca nel 1940, l'ambasciatore danese a Washington concluse un accordo con gli Stati Uniti nel 1941, il quale autorizzava gli americani a costruire basi in Groenlandia e a proteggere militarmente l'isola.

L'intesa confermava espressamente la sovranità danese: si trattava di diritti di difesa, non di un trasferimento di territorio. Dopo la fine della guerra, la presenza statunitense è rimasta su richiesta della Danimarca (accordo del 1951, base aerea di Thule).

La rivendicazione della Danimarca è anche chiaramente documentata storicamente: nel 1933 la Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aia ha confermato la «valida rivendicazione di sovranità della Danimarca sull'intera Groenlandia».

Gli Stati Uniti avevano già riconosciuto ufficialmente questa rivendicazione nel 1916-1917.

«Le elezioni del 2020 sono state truccate. Lo sanno tutti»

A Davos Trump ha ripetuto ancora una volta che le elezioni presidenziali del 2020 (che lo hanno visto sconfitto) sono state truccate.

Il fatto è che Joe Biden è stato regolarmente e legittimamente eletto nel novembre 2020. Oltre 60 cause giudiziarie - fino alla Corte Suprema - sono fallite, per lo più per mancanza di prove o di legittimazione legale.

Le autorità elettorali di entrambi i partiti e le indagini indipendenti sono giunte alla stessa conclusione: non ci sono stati brogli su larga scala che avrebbero potuto ribaltare il risultato.

Anche le persone più vicine a Trump hanno smentito più volte questa tesi. L'allora procuratore generale William Barr ha dichiarato pubblicamente che non c'erano «prove» di frodi elettorali su scala tale da cambiare il risultato.

«Non abbiamo ricevuto nulla dalla NATO»

Trump ha sostenuto per anni che gli Stati Uniti pagano la NATO senza ricevere «nulla» in cambio. Il che è falso.

Per Washington, la NATO è uno strumento centrale di proiezione di potenza militare e un pilastro del ruolo di leadership globale degli Stati Uniti.

I vantaggi dell'Alleanza atlantica per la nazione a stelle e strisce sono diventati particolarmente chiari dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001: l'articolo 5 è stato invocato per la prima e finora unica volta nella storia della NATO su esplicita richiesta proprio degli Stati Uniti.

I partner hanno quindi sostenuto l'amministrazione americana in Afghanistan con truppe, logistica, sorveglianza aerea, forze navali e diritti di sorvolo. Migliaia di soldati dei Paesi alleati hanno combattuto e sono morti a fianco delle unità americane.

L'affermazione che gli Stati Uniti non hanno ricevuto «nulla» ignora questa solidarietà politica e militare.