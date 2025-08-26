Molte persone rimandano la pianificazione successoria e si basano su presupposti che non sono veri. Ecco 8 errori che possono costare caro in caso di testamento.

Hai fretta? blue News riassume per te Molte idee sbagliate su testamenti ed eredità portano a controversie o a disposizioni non valide.

Senza una chiara pianificazione successoria, partner e familiari sono spesso meno tutelati del previsto.

Se rispettate i requisiti formali e le parti obbligatorie, potete far valere efficacemente le vostre ultime volontà.

Far autenticare il testamento

È opinione diffusa che solo un testamento autenticato sia valido. Non è vero. In Svizzera è sufficiente un testamento scritto a mano, datato e firmato. Deve essere scritto a mano e non deve contenere lacune o ambiguità: in questo caso è legalmente valido.

Se volete essere assolutamente sicuri, potete far controllare il vostro testamento da un notaio o da uno specialista. Ma l'autenticazione notarile non è obbligatoria, ma costituisce solo un'ulteriore garanzia in caso di controversia.

Il partner superstite eredita automaticamente tutto

Molti pensano che il coniuge o il partner registrato diventi automaticamente l'unico erede in caso di morte. In realtà, il partner superstite divide l'eredità con i figli o, in mancanza di questi, con altri parenti. Senza testamento, il partner non ha quindi diritto all'intera eredità.

Questo è particolarmente complicato nelle famiglie frammentate o nelle costellazioni senza certificato di matrimonio. Senza un testamento chiaro, i beni possono andare anche a parenti lontani. Se volete proteggere il vostro partner, dovreste favorirlo espressamente nel vostro testamento.

Le coppie sposate possono redigere un testamento congiunto

In Svizzera non è consentito un testamento congiunto tra coniugi. Ciascun partner deve redigere il proprio testamento scritto a mano. Un documento congiunto non è valido e potrebbe essere impugnato dai parenti in caso di eredità.

Le coppie che desiderano prendere le stesse disposizioni possono farlo in due testamenti paralleli, quasi identici. Se si vogliono prendere disposizioni complete, si può anche stipulare un contratto successorio, che però deve essere autenticato da un notaio.

Le porzioni legittime possono essere ignorate

Anche se una parte dell'eredità può essere distribuita liberamente, le porzioni legittime sono protette dalla legge. I figli, il coniuge e, in alcuni casi, i genitori hanno diritto a una porzione minima. Se questa viene violata nel testamento, le parti svantaggiate possono impugnare la disposizione.

In particolare, nelle famiglie disomogenee o nelle coppie senza figli, è importante tenere d'occhio le porzioni legittime. Se si desiderano soluzioni personalizzate, è consigliabile ricorrere a un contratto successorio o a una consulenza legale.

Le donazioni prevengono le controversie ereditarie

Molte persone pensano che fare delle donazioni in vita semplifichi l'eredità. In realtà, può accadere il contrario. Se le donazioni non sono regolamentate per iscritto, devono essere compensate in caso di eredità. Il donatario potrebbe dover compensare il valore con altri eredi.

Per evitare conflitti, le donazioni dovrebbero essere chiaramente documentate o menzionate nel testamento. La donazione di grandi somme senza un accordo scritto è spesso causa di ulteriori controversie nella successione.

La pianificazione successoria può essere rimandata

Molti pensano «c'è ancora tempo», ma la vita è imprevedibile. Se non si redige un testamento, si corre il rischio che il partner superstite debba vendere la casa per pagare gli altri eredi legittimi.

Le coppie non sposate o senza figli sono particolarmente a rischio: senza testamento, il partner rimane a mani vuote. Se controllate e adattate regolarmente il vostro testamento per assicurarvi che le disposizioni prese siano ancora adatte alla vostra situazione di vita, eviterete brutte sorprese.

I requisiti formali sono irrilevanti

Un testamento scritto a mano deve essere redatto, datato e firmato. Un testo scritto al computer e semplicemente firmato non è valido. Anche un testamento congiunto tra coniugi non è valido.

Se utilizzate dei modelli, dovete comunque copiare il testo a mano. Questo è l'unico modo per garantire che il testamento soddisfi i requisiti legali. In caso di incertezze, è consigliabile farlo autenticare.

Le coppie senza figli e non sposate sono tutelate

Un'idea sbagliata molto diffusa è che le persone che convivono senza licenza matrimoniale non abbiano nulla da temere. In realtà, i conviventi rimangono completamente a mani vuote in caso di eredità se non sono espressamente menzionati nel testamento.

Le coppie senza figli dovrebbero quindi assicurarsi che il loro partner sia protetto finanziariamente. In caso contrario, saranno i parenti lontani a ereditare, anche se ciò non corrisponde al testamento vero e proprio.