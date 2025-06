Ecco alcune modifiche che entrano in vigore a giugno in Svizzera

Le FFS offrono 75'000 posti supplementari tra la Svizzera tedesca e il Ticino nei prossimi fine settimana festivi (foto d'archivio). sda

Da oggi, 1° giugno, sarà possibile importare più uova in Svizzera. Questo perché il consumo pro capite è aumentato notevolmente e i produttori elvetici non riescono più a tenere il passo. Inoltre le FFS stanno facendo marcia indietro sul loro regolamento linguistico.

Ecco i cambiamenti che ci aspettano a partire dal 1° giugno:

Agricoltura

Poiché i produttori svizzeri di uova non riescono a soddisfare la domanda, il Consiglio federale ha deciso di aumentare il contingente di importazione a partire dal 1° giugno. Fino alla fine dell'anno sarà possibile importare un massimo di 10'000 uova a dazio ridotto.

Il motivo è il significativo aumento della domanda. Secondo i dati di mercato, il consumo pro capite è aumentato del 9%, raggiungendo le 198 uova all'anno solo tra il 2023 e il 2024.

Si tratta di un aumento di quasi il 5%, mentre la produzione è aumentata solo del 2,8% in questo periodo, motivo per cui sono necessarie ulteriori importazioni.

Treni per l'Italia

Buone notizie per coloro che viaggiano in treno e amano l'Italia: le FFS stanno ampliando i collegamenti estivi verso il sud! Come riporta il Blick, citando l'agenzia di stampa ATS, il popolare treno diretto da Zurigo via Genova ora viaggia ogni giorno fino a Sestri Levante e dall'8 giugno anche fino a Pisa.

Ma attenzione: se volete raggiungere la roccaforte toscana di Pisa, dovrete cambiare treno per arrivarci più velocemente, nonostante il nuovo collegamento diretto.

Meno piacevole per gli amanti dei treni sarà il fatto che il collegamento Eurocity da Zurigo a Bologna sarà invece completamente cancellato. Questo a causa di lavori di costruzione che interesseranno il periodo da giugno al 28 settembre.

Aria d'estate sui binari, ma non senza una lacuna nell'orario. Chi si reca a Bologna dovrà prepararsi a percorsi alternativi o a tempi di percorrenza più lunghi.

Nuove norme di ingresso nell'area Schengen

Dal 15 giugno entrerà in vigore un importante cambiamento per gli spostamenti nell'area Schengen: dopo anni di ritardo, il Consiglio federale attiverà diverse modifiche alla legge relativa al Sistema d'Informazione Schengen.

Al centro c'è il Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (Etias), annunciato da tempo.

L'ingresso sarà possibile solo con autorizzazione ETIAS (European Travel Information and Authorisation System). Concretamente ciò significa che i cittadini di Paesi terzi esenti da visto - come Stati Uniti, Canada, Australia o Regno Unito - in futuro avranno bisogno di un'autorizzazione per poter entrare nell'area Schengen.

Non sarà dunque più possibile attraversare il confine senza il documento di viaggio elettronico.

Il sistema è paragonabile al noto ESTA (Electronic System for Travel Authorization) statunitense e mira a colmare le lacune in materia di sicurezza e a migliorare i controlli sui viaggiatori.

L'Etias si richiede online prima del viaggio ed è valido per diversi anni, a condizione che non vi siano problemi di sicurezza.

Le FFS comunicheranno in modo diverso

A partire dal 4 giugno, le FFS adeguano le informazioni ai clienti in caso di incidenti con coinvolte delle persone. In futuro, su tutti i canali di comunicazione non si parlerà più di «evento esterno», ma di «incidente personale». Gli esperti hanno espresso la loro preoccupazione al riguardo.

Le Ferrovie perseguono così l'obiettivo di una comunicazione più trasparente, come si legge in un comunicato stampa. In precedenza, il termine «incidenti che coinvolgono persone» veniva utilizzato solo nei treni e nelle stazioni direttamente interessate. Dalla scorsa estate, le FFS utilizzano invece «evento esterno» sugli altri canali.

Oltre agli incidenti che coinvolgono le persone, sono stati inclusi anche problemi con persone o animali in prossimità dei binari, collisioni con animali od operazioni di polizia.

La questione di non parlare apertamente di eventuali suicidi era per evitare effetti di imitazione. La Società zurighese di psichiatria e psicoterapia si dice preoccupata per l'inversione di tendenza. Il nuovo regolamento linguistico potrebbe portare nuovi problemi.

Il termine «incidente personale», secondo gli esperti, contraddice chiaramente le raccomandazioni di chi cerca di prevenire gli atti estremi.

Swiss vola verso nuove destinazioni

Swiss sta ampliando la sua rete di rotte: la compagnia aerea aggiungerà tre nuove destinazioni estive al suo programma di voli a giugno, giusto in tempo per le vacanze. Chi è alla ricerca di un cambiamento può aspettarsi sole, spiaggia e città.

Dal 27 giugno, Swiss volerà due volte a settimana da Zurigo a Montpellier: l'affascinante città nel sud della Francia attira i passeggeri con il suo stile di vita meridionale e la sua vicinanza al mare.

Solo un giorno dopo, il 28 giugno, ci sarà un volo settimanale per l'isola baltica tedesca di Usedom, più precisamente per Heringsdorf, ideale per tutti coloro che amano l'aria fresca del mare e le sofisticate terme imperiali.

E dal 30 giugno Swiss volerà due volte alla settimana verso la città serba di Niš: un'occasione da non perdere per gli amanti della cultura e per tutti coloro che desiderano viaggiare fuori dalle rotte turistiche più battute.

I telefoni cellulari devono durare di più

L'UE sta dando un giro di vite all'industria degli smartphone: dal 20 giugno, nuovi requisiti di progettazione ecocompatibile si applicheranno ai telefoni cellulari e a quelli cordless. L'obiettivo è creare meno rifiuti elettronici e più longevità.

In futuro, le batterie dovranno avere una capacità di almeno l'80% dopo 800 cicli di ricarica. Inoltre, i pezzi di ricambio saranno disponibili per un massimo di sette anni, compresi display, fotocamere e prese di ricarica. E, ancora, gli aggiornamenti di sicurezza sono obbligatori per almeno cinque anni.

Le nuove regole si applicano a tutti i dispositivi venduti nell'UE e probabilmente interesseranno anche la Svizzera. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha dichiarato alla rivista dei consumatori della SRF «Espresso» che tali requisiti sono generalmente adottati nella legislazione svizzera.

Con le nuove norme, l'UE intende migliorare la riparabilità degli apparecchi e combattere la mentalità dell'usa e getta. L'obiettivo non è solo quello di proteggere l'ambiente, ma anche di ridurre il peso sul portafoglio dei consumatori.

Corso per i «nuovi» proprietari di cani

A partire da giugno, tutti i proprietari di cani del Canton Zurigo dovranno seguire un nuovo corso di formazione. In futuro, chiunque possieda un cane dovrà seguire un corso pratico di almeno sei lezioni, in un arco di tempo ben definito.

Il corso dovrà iniziare dopo il sesto mese di vita del cane e concludersi entro dodici mesi dall'adozione. Novità: non solo i cani, ma anche i proprietari devono imparare. Chiunque abbia un cane per la prima volta - o non ne abbia posseduto uno negli ultimi dieci anni - deve anche completare un corso di formazione teorico, con tanto di test.

La misura mira ad aumentare la sicurezza negli spazi pubblici e a rafforzare la responsabilità dei proprietari di cani. Le violazioni delle nuove regole potrebbero comportare multe o condizioni in futuro.