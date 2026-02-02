  1. Clienti privati
Ecco alcuni cambiamenti normativi entrati in vigore a febbraio in Svizzera

SDA

2.2.2026 - 06:00

Dal 1° febbraio nuovi criteri per la donazione di sangue.
Dal 1° febbraio nuovi criteri per la donazione di sangue.
Keystone

I criteri per la donazione di sangue sono stati allentati, nel Giura è ora vietato portare il cellulare a scuola e una lince verrà catturata per essere trasferita nei Grigioni. Questi sono i principali cambiamenti normativi che sono entrati in vigore in questo mese di febbraio in Svizzera.

Keystone-SDA

02.02.2026, 06:00

Nuovi criteri per la donazione di sangue

Dal 1° febbraio i criteri per la donazione di sangue sono stati allentati. Le persone che hanno ricevuto una trasfusione, hanno soggiornato nel Regno Unito per un lungo periodo o sono state sottoposte a determinati interventi medici possono ora nuovamente donarlo.

Le regole finora applicate si basavano sul rischio di una trasmissione della variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (vCJD). Un gruppo di esperti ha effettuato una nuova valutazione del rischio alla luce delle più recenti conoscenze.

Le persone coinvolte devono no comunque osservare un periodo di attesa prima di donare il proprio sangue.

Svizzera. Dal 1° febbraio in vigore nuovi criteri per la donazione di sangue

Dal 1° febbraio in vigore nuovi criteri per la donazione di sangue

Operazione per catturare una lince nel Giura

Da inizio febbraio è stata avviata un'operazione per catturare una lince nel Giura. L'animale sarà poi trasferito nei Grigioni, dove tre felini erano stati abbattuti per errore da un guardiacaccia nel novembre 2024, che li aveva scambiati per dei lupi.

Nel 2028 seguirà un secondo rilascio di un esemplare proveniente dai Carpazi, dalla Romania o dalla Slovacchia.

L'operazione, che mira anche a rafforzare la diversità genetica della specie nella regione, è stata autorizzata a fine novembre dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

Grigioni. Dopo l'abbattimento errato, due linci verranno reintrodotte in Surselva

Dopo l'abbattimento errato, due linci verranno reintrodotte in Surselva

Nel Giura vietati i telefonini nelle scuole

Sempre nel Canton Giura, a partire dal 1° febbraio, telefonini e smartwatch privati sono vietati nelle scuole. Possono essere utilizzati solo i dispositivi forniti dagli istituti stessi.

Altri cantoni, come Vallese e Argovia, hanno già adottato regolamenti simili.

Necessario avere la vignetta autostradale 2026

Con il 1° febbraio termina la validità della vignetta autostradale 2025. Il contrassegno 2026 – di colore blu se acquistato fisicamente – è da parte sua valido fino al 31 gennaio 2027.

Ecco a cosa fare attenzione. È quasi tempo di acquistare la nuova vignetta autostradale, ma... attenti alle truffe

È quasi tempo di acquistare la nuova vignetta autostradale, ma... attenti alle truffe

Non più necessario un permesso ad hoc per per lavori notturni o domenicali alla segnaletica stradale 

Un'altra novità è che da inizio febbraio, per lavori notturni o domenicali alla segnaletica stradale, compresa la demarcazione delle strade, commissionati dall'ente pubblico non è più necessario ottenere un permesso ad hoc.

Tale decisione, che sgrava le imprese da un onere amministrativo, non dovrebbe causare un aumento del lavoro notturno, aveva assicurato il Consiglio federale a metà di dicembre

Ecco come. Il Canton Friborgo rafforza la lotta alle violenze domestiche

Il Canton Friborgo rafforza la lotta alle violenze domestiche

Votazioni. Verdi: no al taglio del canone SSR, sì alla tassazione individuale

Verdi: no al taglio del canone SSR, sì alla tassazione individuale

Votazioni. Canone SSR, il PLR boccia l'iniziativa dei 200 franchi

Canone SSR, il PLR boccia l'iniziativa dei 200 franchi