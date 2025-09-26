  1. Clienti privati
Ecco cinque trucchi per risparmiare sul premio di cassa malati

Lea Oetiker

26.9.2025

Se volete cambiare assicurazione sanitaria, dovete farlo entro il 30 novembre.
Se volete cambiare assicurazione sanitaria, dovete farlo entro il 30 novembre.
KEYSTONE

I premi delle casse malati aumenteranno ancora in media del 4,4% nel 2026. Sfruttare le opportunità di risparmio diventa sempre più importante. Ecco cinque consigli e trucchi per ridurre il premio della vostra assicurazione sanitaria.

26.09.2025

26.09.2025, 06:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Le casse malati invieranno le polizze per il 2026 al più tardi entro la fine di ottobre.
  • Avete tempo fino alla fine di novembre per adeguare o disdire la vostra assicurazione di base.
  • È più che mai importante approfittare delle opportunità di risparmio. Ecco cinque consigli e suggerimenti.
Mostra di più

Le casse malati invieranno le polizze per il 2026 al più tardi entro la fine di ottobre, dopodiché avrete tempo fino alla fine di novembre per adeguare o disdire la vostra assicurazione di base.

L'aumento dei premi avrà un impatto particolarmente pesante sulle famiglie. Per evitare di pagare troppo e ridurre i costi, gli assicurati dovrebbero seguire i seguenti consigli.

Confrontare i premi di cassa malati online

Prima di cambiare assicurazione, vale la pena dare un'occhiata ai premi di altre compagnie. Per esempio, potete utilizzare il calcolatore di premi della Confederazione, Priminfo. Questo fornisce una panoramica neutrale e priva di pubblicità delle offerte attuali.

Anche se non volete cambiare il vostro attuale assicuratore, spesso c'è un potenziale di risparmio. Ad esempio, potete verificare se esiste un altro modello assicurativo o se una franchigia più alta è un'opzione per voi.

Scegliere la giusta franchigia

In Svizzera è possibile scegliere tra sei diversi livelli di franchigia: 300, 500, 1'000, 1'500, 2'000 e 2'500 franchi.

Se le spese sanitarie annuali sono inferiori a 2'000 franchi, la franchigia più alta di 2'500 franchi è la più conveniente. In questo caso, il risparmio sui premi mensili supera notevolmente la maggiore partecipazione ai costi.

Se le spese sanitarie annue superano i 2'000 franchi, la franchigia più bassa di 300 franchi è generalmente la scelta più saggia. Anche se si pagano premi mensili più alti, si deve contribuire meno ai costi delle cure.

Alla luce dell'aumento dei premi, è il momento ideale per rivedere la scelta della franchigia fatta negli ultimi anni. La franchigia scelta è stata conveniente negli ultimi anni?

Controllare i modelli di risparmio

Se siete disposti a essere più flessibili nella scelta del medico, potete anche beneficiare di sconti sui premi. I cosiddetti modelli di managed care offrono una serie di opzioni, in base alle quali vi impegnate a rivolgervi prima al vostro medico di famiglia, o a un call center (Telmed) o a un centro medico (HMO) in caso di malattia, a eccezione delle emergenze.

Se non vi rivolgete direttamente a un medico specialista, la vostra assicurazione sanitaria può farvi risparmiare. La maggior parte degli assicurati si avvale di questo modello di risparmio.

Chiarire la copertura infortuni

Se lavorate almeno otto ore alla settimana per lo stesso datore di lavoro, siete già assicurati contro gli infortuni e potete escluderli dalla vostra assicurazione di base. In questo modo si evita una doppia assicurazione e quindi un aumento dei costi.

Richiedere una riduzione del premio

Se avete un reddito basso, potete richiedere una Riduzione dei premi dell'assicurazione malattia (RIPAM) nel vostro cantone di residenza. I punti di contatto variano da cantone a cantone: in Ticino è l'Istituto delle assicurazioni sociali a occuparsene.

Attenzione: se si desidera cambiare il 1° gennaio 2026, la disdetta dell'assicurazione di base deve pervenire alla precedente cassa malati entro il 30 novembre.

Non fa fede il timbro postale della disdetta, ma la data in cui la cassa malati l'ha ricevuta. È quindi opportuno inviare la disdetta per raccomandata entro la metà di novembre. Un esempio di lettera di disdetta è disponibile sul sito web Priminfo.

