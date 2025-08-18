Secondo Comparis, avreste potuto risparmiare circa 38'000 franchi se aveste cambiato la cassa malati nel 2015. Keystone

Passare da una cassa malati più costosa a una più economica avrebbe fatto risparmiare quasi 38'000 franchi a Losanna negli ultimi 10 anni. Un confronto effettuato da Comparis mostra quali sono i casi in cui vale la pena cambiare e quanto sia possibile farlo ancora oggi.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo un'analisi di Comparis, dal 2015 gli assicurati avrebbero potuto risparmiare oltre 30'000 franchi in alcuni casi passando da una cassa malati più costosa a una più economica in città come Losanna, Zurigo o Ginevra.

Anche senza cambiare modello o franchigia, sarebbe stato possibile risparmiare diverse migliaia di franchi.

Le franchigie più elevate aumentano ulteriormente il potenziale di risparmio.

Anche oggi vale la pena cambiare: la differenza tra le diverse assicurazioni è di qualche migliaia di franchi all'anno, a seconda della città.

I premi medi sono aumentati fino al 43% dal 2015. Mostra di più

In Svizzera circa il 7% della spesa delle famiglie è destinato ai premi della cassa malati. In media un adulto paga 5'390 franchi all'anno per l'assicurazione di base, ma chi fa un confronto intelligente può risparmiare molto.

Lo dimostra una recente analisi del servizio di confronto online Comparis, che ha preso in esame i maggiori capoluoghi cantonali svizzeri.

Chi nel gennaio 2015 è passato dall'assicurazione più costosa a quella più economica – e da allora è rimasto fedele – potrebbe risparmiare enormi somme entro la fine del 2025.

Il primo posto spetta a Losanna con 37'889 franchi (-48,6%). A Zurigo sarebbero 35'861 franchi (-49,7%), a Ginevra 32'664 franchi (-43,5%), a Basilea Città 33'446 franchi (-43,6%) e a San Gallo 28'689 franchi (-47,6%).

Anche città più piccole come Bellinzona (-40,7%, CHF 27'718) e Lucerna (-43,6%, CHF 24'302) offrono risparmi impressionanti.

«È sorprendente. Senza dover passare da un assicuratore all'altro ogni anno e senza che l'assicuratore più economico rimanga effettivamente il più economico per tutto il periodo, si può risparmiare l'equivalente di una piccola auto. Se siete assicurati con una delle compagnie più costose, state semplicemente pagando troppo», avverte Felix Schneuwly, esperto di Comparis.

Si risparmia anche senza cambiare modello o franchigia

Anche se aveste cambiato solo assicuratore nel 2015, senza cambiare modello o franchigia, in alcuni casi avreste risparmiato più di 15'000 franchi. A Losanna ad esempio: 15'517 franchi (-19,9%) passando da Visana ad Assura (OKP, franchigia di 300 franchi).

Esempi simili Zurigo: 13'769 franchi (-19,1%) passando da Visana ad Assura

Basilea: 10'429 franchi (-13,6%) da Helsana ad Assura

Berna: 4'298 franchi (-6,3 %) da Helsana ad Assura

Lucerna: 3'594 franchi (-6,4 %) da Sanitas ad Assura

San Gallo: 6'522 franchi (-10,8 %) da Helsana ad Assura

Ginevra: 10'363 franchi (-13,8 %) da Swica ad Assura

Bellinzona: 9'720 franchi (-14,3 %) da Visana (Telmed) a Mutuel Assurance Mostra di più

Modello medico di base: anche qui si risparmiano fino a 14'000 franchi Ginevra: 13'597 franchi (-18,9 %) da Philos ad Assura

Zurigo: 7'295 franchi (-12,3%) da Concordia ad Assura

Berna: 7'325 franchi (-11,7%) da Concordia ad Assura

Basilea: 7'375 franchi (-11,1%) da Helsana ad Assura

San Gallo: 5'117 franchi (-9,8%) da Helsana ad Assura

Losanna: 10'112 franchi (-15,4 %) da Visana ad Assura

Bellinzona: 9'164 franchi (-14,1 %) da Visana ad Assura Mostra di più

Con una franchigia di 2'500 franchi, il potenziale di risparmio aumenta ulteriormente: Zurigo: 10'106 franchi (-21,8 %) da Sana 24 ad Assura

Berna: 4'071 franchi (-9,3 %) da Helsana ad Assura

Basilea: 8'283 franchi (- 16,1 %) da Helsana ad Assura

Lucerna: 4'233 franchi (-11,9 %) da Sanitas ad Assura

San Gallo: 5'485 franchi (-14,8%) da Helsana ad Assura

Ginevra: 14'055 franchi (-24,9 %) da Philos ad Assura

Losanna: 18'777 franchi (-32,0%) da EGK ad Assura

Bellinzona: 10'331 franchi (-20,4 %) da Visana ad Assura Mostra di più

Ancora oggi conviene

Se cambiate quest'autunno, potete risparmiare notevolmente anche per i prossimi 10 anni.

Prendiamo ad esempio Zurigo: l'assicuratore più caro è attualmente Visana (OKP, franchigia di 300 franchi) con un premio di 7'658 franchi, mentre il più economico è Sympany-Vivao (HMO, franchigia di 2'500 franchi) con 4'176 franchi.

Il premio medio è di 5'719 franchi. Nel 2015 era di 4'105 franchi (+39,3%).

Sviluppi simili

Berna: la più costosa Philos (OKP, franchigia di 300 franchi) a 7'766 franchi, la più economica Helsana (GP, franchigia di 2'500 franchi) a 4'553 franchi. Media: 5'951 franchi (+36,4%).

Basilea: la più cara Visana (OKP) a 8'366 franchi, la più economica Sympany-Vivao (HMO) a 4'790 franchi. Media: 6'289 franchi (+32,5%).

Lucerna: KPT più caro a 6'378 franchi, Sympany-Vivao più economico a 3'349 franchi. Media: 4.782 franchi (+42,1%).

San Gallo: Assura più caro a 6'487 franchi, Sympany-Vivao più economico a 3'623 franchi. Media: 4.867 franchi (+43,3%).

Ginevra: Avenir il più caro a 8'676 franchi, Sympany-Vivao il più economico a 5'134 franchi. Media: 6'742 franchi (+41,8%).

Losanna: Philos più caro a 8'276 franchi, Swica più economico a 4'746 franchi. Media: 6'348 franchi (+43,5%).

Bellinzona: Swica in testa con 8'771 franchi, KPT favorevole con 4'916 franchi. Media: 6'556 franchi (+66,7%).