Ecco come i super-ricchi minimizzano le tasse con l'aiuto segreto di autorità e banche

Un'indagine sotto copertura di «CORRECTIV.Schweiz» e di «WOZ» rivela come i ricchi stranieri in Svizzera non solo ricevano indicazioni su come mantenere basse le tasse dalle banche private, ma anche dalle autorità fiscali cantonali.

Redazione blue News Sven Ziegler

Quando un presunto erede miliardario tedesco arriva a Zurigo per un consulto, nella sala conferenze di una banca privata tutto sembra essere come al solito. Legno scuro, luci soffuse e un libro intitolato «Paradisi fiscali» sul tavolo.

La scena sembra uscita da un film, ma la riunione è reale: una squadra sotto copertura di «CORRECTIV.Schweiz» e di «WOZ» sta indagando su come le istituzioni svizzere trattano i nuovi arrivati super-ricchi.

Il presunto erede si fa chiamare Elia Weiss, accompagnato da un presunto consulente patrimoniale di nome Stefan Hoffmann e da un assistente. In realtà, tutti e tre fanno parte dell'indagine.

Il ruolo di Weiss, un giovane che dichiara di volersi trasferire in Svizzera con il patrimonio di famiglia, e sta cercando la soluzione fiscale più interessante.

L'esperto della banca di Zurigo accoglie la delegazione con nostalgia. Gli anni passati erano «più aggressivi», dice, quando c'erano ancora «molti patrimoni non dichiarati».

Raccomanda apertamente al giovane il Canton Obvaldo, dove l'amministrazione è particolarmente accomodante. Il banchiere gli assicura che le autorità «faranno il miglior accordo fiscale».

Il banchiere chiarisce anche che Weiss non è obbligato a vivere lì. Uno chalet a Verbier, una vita in Vallese, frequenti soggiorni fuori dal cantone di residenza ufficiale: tutto è possibile, purché non si attiri l'attenzione delle autorità locali.

Ecco come sfruttano l'imposizione forfettaria

Un altro consiglio che il banchiere fornisce senza essere interpellato: chi ha circa 10 milioni di franchi sul proprio conto può evitare che questa somma diventi visibile durante i controlli fiscali. La data chiave è il 31 dicembre.

Molti clienti si aiutano quindi «dal 15 dicembre al 15 gennaio» con un investimento fiduciario, un trasferimento temporaneo all'estero, effettuato dalla banca a proprio nome. Ciò che accade prima o dopo la data limite rimane invisibile.

Ma diventa sorprendente solo quando un'agenzia governativa lo visita. A Uri, un funzionario delle imposte riceve il presunto erede miliardario Weiss con un ampio sorriso.

La conversazione si sposta presto sull'imposizione senza dispendio, o forfettaria, il sistema che consente agli stranieri facoltosi di calcolare le tasse in base alle spese sostenute in tutto il mondo piuttosto che al reddito e al patrimonio.

Per una persona con un patrimonio dichiarato di 500 milioni di franchi, questa è «la soluzione più sensata», dice il funzionario. Poi aggiunge: Si potrebbe sicuramente compilare il questionario sulle spese in modo «orientato al margine».

Alcuni valori devono essere realistici, ma molte cose non possono essere verificate. Gli hobby, ad esempio, «se dite che i vostri hobby costano 10'000 franchi al mese, non possiamo verificarlo».

Alla domanda, il funzionario spiega che i contribuenti forfettari sono regolarmente supportati da esempi di calcolo. E ancora: «A dire il vero, controlliamo in parte i contribuenti».

Ad esempio, si consiglia di inserire un po' di più in una categoria e meno altrove. «Siamo, diciamo, un'autorità di servizio qui, anche se non dovremmo esserlo davvero».

I conti svizzeri restano invisibili

Il funzionario parla poi apertamente dei vantaggi del segreto bancario svizzero, almeno per gli individui facoltosi. Mentre i conti all'estero vengono segnalati automaticamente, i conti deposito in Svizzera rimangono in gran parte invisibili alle autorità. «Scopriamo i conti all'estero. Ma non i conti in Svizzera. Questa è la grande beffa», spiega.

Di conseguenza, per i controlli fiscali non fa alcuna differenza se i patrimoni cambiano in modo massiccio durante l'anno. Il fattore decisivo è ciò che viene elencato alla fine dell'anno.

Anche se una banca viene «dimenticata», ciò non si nota immediatamente - a patto che il conto non venga dichiarato in seguito, perché questo sarebbe un chiaro caso di evasione.

Di fronte a queste affermazioni, il capo dell'ufficio delle imposte di Uri, Pius Imholz, ha contraddetto il collettivo di ricerca. L'autorità è effettivamente un «fornitore di servizi», ma solo nel rispetto dei requisiti di legge.

E respinge l'accusa di una riduzione mirata delle imposte. La tassazione forfettaria è attentamente controllata e non sono tollerate pratiche non autorizzate. Si è trattato di una discussione iniziale informale.

Gli esperti criticano il sistema: «Completamente assurdo»

L'esperto fiscale Dominik Gross di Alliance Sud ritiene che questa confusione sia pericolosa. Nei cantoni più piccoli, la linea di demarcazione tra promozione delle località e autorità fiscali è spesso confusa.

È come se i giornalisti lavorassero a stretto contatto con i venditori di pubblicità: un sistema che favorisce quasi inevitabilmente i conflitti di interesse. Il fatto che gli uffici fiscali si presentino come «fornitori di servizi» è «completamente assurdo», sottolinea.

Nonostante le imposte ridotte per i contribuenti forfettari, il vantaggio finanziario per i Cantoni è modesto.

Secondo un'analisi congiunta di «CORRECTIV.Schweiz» e «WOZ», in Svizzera vivono circa 3'900 contribuenti forfettari. Questi contribuiscono tra i 30'000 e i 280'000 franchi a persona all'anno, una frazione del loro patrimonio.

Un sistema che attira soprattutto i super-ricchi

Non è solo uno studio del Politecnico a dimostrare che la Svizzera attrae il mondo con questa regolamentazione speciale. Persino Oxfam ha criticato questa pratica nel 2024, considerandola un'apertura all'evasione fiscale.

Secondo Oxfam, il Canton Uri in particolare sta promuovendo in modo aggressivo il modello, affermando che questo rende la Confederazione «attraente per le persone finanziariamente forti provenienti dall'estero».

Anche la lista annuale delle 300 persone più ricche di «Bilanz» mostra la tendenza: nel 2023 una persona su cinque aveva un passaporto tedesco.

L'erede nascosto che in realtà chiede tasse più alte

Il presunto erede miliardario Elia Weiss esiste davvero, ma in un contesto diverso. Weiss proviene in realtà da una ricca famiglia di imprenditori tedeschi. Ma invece di evitare le tasse, è coinvolto nell'iniziativa «Tax Me Now», che chiede un aumento delle tasse per i ricchi.

Per la ricerca di «CORRECTIV.Schweiz» e «WOZ», Weiss si cala nei panni del giovane erede arrogante e viaggia per la Svizzera con Porsche, Rolex e abiti firmati. Accompagnato da Hoffmann, ex banchiere privato e ora consulente per gli investimenti sostenibili, visita Berna, Gstaad, Uri e Zurigo.

Le scene – come una banana che il suo «assistente» sbuccia da una scatola di legno – sono volutamente esagerate per testare fino a che punto banche e autorità si spingeranno.

Gstaad la vetrina dei super-ricchi

Quasi nessun altro luogo in Svizzera incarna l'attrazione dei super-ricchi come Gstaad. Lo dimostrano le inchieste di «Der Bund» e «Berner Zeitung»: non esiste nessun altro villaggio in cui si concentri tanta ricchezza in un'area così piccola.

L'elenco dei proprietari è un vero e proprio who's who dei miliardari globali: dall'erede di DM Kevin David Lehmann a Bernie Ecclestone e ai Sackler.

Anche nelle giornate meno appariscenti, la promenade rivela il suo carattere: boutique Louis Vuitton e Hermès, facciate perfettamente curate, borse da oltre 9'000 franchi nelle vetrine.

È qui che Weiss e Hoffmann incontrano consulenti fiscali e gestori patrimoniali, tutti accomunati dal fatto che Gstaad è un luogo ideale per persone come loro. Vicinanza agli aeroporti, club discreti, autorità fiscali orientate alla soluzione: c'è tutto.

Un sistema che consolida le disuguaglianze

Per Weiss il vero scandalo è un altro: la Svizzera gestisce di fatto un sistema a due livelli: «C'è un sistema fiscale per il 99% e un altro per l'1%». L'idea che la ricchezza sia «guadagnata» è spesso un mito. Il fattore decisivo è chi eredita e quanto bene funziona il sistema per i più ricchi».

La sua conclusione è che lo squilibrio deve diminuire. La ricchezza non dovrebbe determinare il funzionamento di una società o il finanziamento delle politiche.

Alcuni cantoni hanno già reagito: Zurigo, Basilea, Sciaffusa e Appenzello Esterno hanno abolito la tassazione forfettaria, senza perdite economiche.