Le aziende informatiche statunitensi incassano miliardi dalla Svizzera grazie alla digitalizzazione. Ma i contratti rimangono spesso segreti, come rivela l'inchiesta di «Republik».

La Svizzera si trova in una situazione delicata: l'Amministrazione federale dipende profondamente da aziende tecnologiche statunitensi come Microsoft, Amazon, Google, IBM e Oracle.

Allo stesso tempo, la Confederazione non ha una strategia chiara su come staccarsi da questa situazione. Lo rivela una ricerca condotta da «Republik», che mette in luce una complessa rete di pressioni geopolitiche, mancanza di trasparenza e conflitti di interesse.

I fatti sono sconfortanti: ad esempio Microsoft ha ricevuto finora contratti informatici per miliardi. Il software dell'azienda statunitense è onnipresente nella pubblica amministrazione, dai sistemi di posta elettronica ai calendari digitali.

Ma le offerte cloud sono state finora poco utilizzate: secondo «Republik», gli uffici federali hanno utilizzato i servizi di cloud pubblico solo in 15 progetti, anche se ne erano stati pianificati molti di più.

Le ragioni di questa riluttanza sono molteplici: ogni dipartimento è responsabile delle violazioni della protezione dei dati, ma non ha una visione completa dei contratti con le società tecnologiche.

I contratti restano segreti

La colpa è anche delle aziende stesse, che spesso combattono la trasparenza con tutti i mezzi a loro disposizione. Bloccano la divulgazione degli accordi quadro con la Confederazione attraverso ricorsi legali.

È in corso un procedimento presso il Tribunale amministrativo federale. Fino ad allora però i contratti rimarranno segreti, anche per i responsabili degli uffici federali.

Il Governo pianifica l'uscita dalla dipendenza da Microsoft

Il Consiglio federale sta pianificando l'uscita dalla dipendenza da Microsoft. Una soluzione open source tedesca sarà valutata entro il 2026 con il nome di BOSS («Büro­automation durch Open Source», automazione d'ufficio attraverso l'open source).

Le aspettative sono moderate: probabilmente Microsoft non sarà completamente sostituita, ma solo in aree sensibili. Uno studio dell'Università di Scienze Applicate di Berna aveva già dimostrato nel 2024 che esistono alternative open source per tutti i prodotti Microsoft.

Si critica anche il ruolo degli studi legali di informatica che forniscono consulenza. Secondo «Republik» ad esempio Laux Lawyers fornisce consulenza alla Cancelleria federale su questioni relative al cloud, ma lavora allo stesso tempo per Microsoft e Amazon.

Altri doppi ruoli esistono presso gli studi legali Walder Wyss e Vischer.

I politici criticano i conflitti di interesse

La Confederazione non lo considera ancora un problema: «I conflitti di interesse saranno esaminati più da vicino solo se gli uffici federali ricorreranno in modo specifico a servizi di consulenza informatica», continua «Republik».

La dipendenza della Svizzera dalle aziende statunitensi fa venire il mal di pancia anche ad alcuni politici: la consigliera di centro Heidi Z'graggen chiede da anni una strategia per la sovranità digitale del Paese. Ma il rapporto richiesto dal Parlamento è ancora lontano.

Allo stesso tempo, i contratti cloud con i fornitori statunitensi e cinesi scadono nel 2026. Resta da vedere se la Confederazione li prorogherà o cercherà nuovi approcci. Una cosa è chiara: il tempo sta per scadere e la Svizzera si trova di fronte a una decisione fondamentale.

L'obiettivo è rafforzare la sovranità digitale elvetica

Il consigliere nazionale dei Verdi Gerhard Andrey è cautamente ottimista: «I possibili conflitti di interesse degli studi legali dimostrano quanto sia forte oggi la rete delle Big Tech».

Si aspetta che le autorità non si lascino prendere la mano dalle Big Tech quando si tratta di appalti per il cloud.

«Confido che lo facciano. È proprio questo il mandato del Parlamento: più open source possibile, massimo coinvolgimento delle aziende svizzere - con l'obiettivo di rafforzare la sovranità digitale», sottolinea Andrey, ricordando all'Amministrazione federale che questo mandato è stato adottato «in modo trasversale e senza alcun voto contrario».