Nel Palazzo federale di Berna è possibile che il Parlamento non approvi il bilancio. Immagine: sda

Negli Stati Uniti si verifica regolarmente uno shutdown se il Parlamento non riesce ad approvare un bilancio, con conseguenze per l'amministrazione federale, i dipendenti e la popolazione. Sebbene uno scenario del genere sia in teoria concepibile in Svizzera, nella pratica è difficile che si realizzi.

Petar Marjanović

Negli Stati Uniti lo shutdown si verifica ripetutamente se i democratici e i repubblicani in Parlamento non riescono a trovare un accordo sul bilancio.

E come conseguenza alcune parti dell'Amministrazione federale si bloccano: i dipendenti devono andare in congedo obbligatorio o continuare a lavorare senza stipendio; alcuni parchi nazionali devono chiudere; le domande di finanziamento vengono ritardate; e persino importanti statistiche non vengono pubblicate in tempo.

Ma potrebbe succedere anche in Svizzera? Per rispondere a questa domanda, facciamo una breve panoramica della situazione in modo che tutti abbiamo lo stesso livello di conoscenza.

Cosa si intende per «bilancio» durante una chiusura?

Gli Stati, i Cantoni e i Comuni devono pianificare le loro finanze. In un bilancio - meglio noto come «preventivo» in Svizzera - il Parlamento stabilisce quanto denaro può essere speso in quali settori. La controparte è il consuntivo: mostra quanto è stato effettivamente speso.

Chi elabora il bilancio in Svizzera?

Il Consiglio federale presenta un progetto in autunno e il Parlamento lo discute nella sessione invernale. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati possono chiedere modifiche, ad esempio più fondi per un settore o meno per un altro. Alla fine, entrambe le Camere devono raggiungere un accordo.

Sebbene il ministro delle Finanze Karin Keller-Sutter sia di fatto il tesoriere della Svizzera, il bilancio è deciso dal Parlamento. Immagine: Keystone

Cosa succede se il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati non raggiungono un accordo?

Non esiste una norma giuridica per questo caso. Proprio per questo motivo c'è una forte pressione affinché il bilancio venga approvato in tempo. Finora si è sempre riusciti a farlo.

Se il bilancio dovesse fallire, il Consiglio federale potrebbe proporre un bilancio transitorio per alcuni mesi. E se anche questo venisse respinto, potrebbe chiedere alla Delegazione delle finanze del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati dei crediti anticipati.

La Delegazione delle finanze è un gruppo ristretto di tre parlamentari ciascuno del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. Attualmente si tratta dei due consiglieri nazionali Lars Guggisberg (UDC/BE) e Michael Götte (UDC/SG), dei due consiglieri agli Stati Peter Hegglin (il Centro/ZG) e Baptiste Hurni (PS/NE), della consigliera nazionale Irène Kälin (Verdi/AG) e del consigliere agli Stati Benjamin Mühlemann (PLR/SG).

Questi sei parlamentari possono concedere prestiti d'emergenza e quindi garantire che lo Stato non rimanga mai senza soldi.