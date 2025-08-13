I sei migliori disegni su dodici passano alla seconda fase del concorso. Keystone

La Banca nazionale svizzera sta lavorando a una nuova serie di banconote. Sono stati selezionati dodici disegni e ora si chiede il parere della popolazione.

Keystone-SDA SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Sono stati presentati dodici disegni per le future nuove banconote svizzere.

La popolazione e un Comitato consultivo valuteranno le proposte.

La nuova serie sarà introdotta non prima dell'inizio del 2030. Mostra di più

La Banca nazionale svizzera (BNS) sta facendo progressi con la nuova serie di banconote elvetiche. Sono state presentate dodici bozze e si sta ora cercando il parere della popolazione per capire quali convincono di più.

Un istituto di ricerca d'opinione condurrà infatti un sondaggio da oggi e fino al 7 settembre, ha annunciato la BNS. Contemporaneamente, un Comitato consultivo composto da esperti esterni valuterà le proposte.

Stando all'istituto bancario elvetico, i sei migliori progetti accederanno alla seconda fase del concorso. Il vincitore dovrebbe essere annunciato all'inizio del 2026. L'entrata in circolazione delle nuove banconote è comunque prevista non prima del 2030.

La BNS aveva lanciato il concorso per la nuova serie di banconote in ottobre. Il tema è «La Svizzera e le sue alte quote». Secondo il comunicato, questo tema è stato realizzato in diversi modi artistici.