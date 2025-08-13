  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dodici bozze diverse Ecco come potrebbero apparire in futuro le nuove banconote svizzere

SDA

13.8.2025 - 10:16

I sei migliori disegni su dodici passano alla seconda fase del concorso.
I sei migliori disegni su dodici passano alla seconda fase del concorso.
Keystone

La Banca nazionale svizzera sta lavorando a una nuova serie di banconote. Sono stati selezionati dodici disegni e ora si chiede il parere della popolazione.

Keystone-SDA

13.08.2025, 10:16

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Sono stati presentati dodici disegni per le future nuove banconote svizzere.
  • La popolazione e un Comitato consultivo valuteranno le proposte.
  • La nuova serie sarà introdotta non prima dell'inizio del 2030.
Mostra di più

La Banca nazionale svizzera (BNS) sta facendo progressi con la nuova serie di banconote elvetiche. Sono state presentate dodici bozze e si sta ora cercando il parere della popolazione per capire quali convincono di più.

Un istituto di ricerca d'opinione condurrà infatti un sondaggio da oggi e fino al 7 settembre, ha annunciato la BNS. Contemporaneamente, un Comitato consultivo composto da esperti esterni valuterà le proposte.

Stando all'istituto bancario elvetico, i sei migliori progetti accederanno alla seconda fase del concorso. Il vincitore dovrebbe essere annunciato all'inizio del 2026. L'entrata in circolazione delle nuove banconote è comunque prevista non prima del 2030.

La BNS aveva lanciato il concorso per la nuova serie di banconote in ottobre. Il tema è «La Svizzera e le sue alte quote». Secondo il comunicato, questo tema è stato realizzato in diversi modi artistici.

I più letti

Stefano De Martino è alle spalle: Belen Rodriguez ha trovato un nuovo amore
Tomaso Trussardi torna sui social con un video enigmatico: «I’m back (almost)»
Ristorante licenzia un cameriere, ora gli deve 100'000 euro
Il principe Andrea sta pensando di fuggire ad Abu Dhabi?
Svizzeri campeggiano sotto un faro in Sardegna e poi lo imbrattano

Altre notizie

Sondaggio su cartamoneta. BNS: «Ecco le proposte per la nuova serie di banconote, dateci la vostra opinione»

Sondaggio su cartamonetaBNS: «Ecco le proposte per la nuova serie di banconote, dateci la vostra opinione»

Svizzera. Al via la consultazione per la proroga dell'aliquota speciale dell'IVA per il settore alberghiero

SvizzeraAl via la consultazione per la proroga dell'aliquota speciale dell'IVA per il settore alberghiero

Sondaggio. Voto del 28 settembre: si profilano due «sì»

SondaggioVoto del 28 settembre: si profilano due «sì»