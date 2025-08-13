La Banca nazionale svizzera (BNS) sta facendo progressi con la nuova serie di banconote elvetiche. Sono state presentate dodici bozze e si sta ora cercando il parere della popolazione per capire quali convincono di più.
Un istituto di ricerca d'opinione condurrà infatti un sondaggio da oggi e fino al 7 settembre, ha annunciato la BNS. Contemporaneamente, un Comitato consultivo composto da esperti esterni valuterà le proposte.
Stando all'istituto bancario elvetico, i sei migliori progetti accederanno alla seconda fase del concorso. Il vincitore dovrebbe essere annunciato all'inizio del 2026. L'entrata in circolazione delle nuove banconote è comunque prevista non prima del 2030.
La BNS aveva lanciato il concorso per la nuova serie di banconote in ottobre. Il tema è «La Svizzera e le sue alte quote». Secondo il comunicato, questo tema è stato realizzato in diversi modi artistici.