Le ferie sono il momento migliore dell'anno: ecco come sfruttare al meglio i giorni di vacanza nel 2025. dpa

Il 2025 è più vicino di quanto si pensi, e tutti tornano dalle vacanze estive e pensano già a come pianificare le ferie per l'anno successivo. Ecco i consigli di blue News su come sfruttare al meglio i giorni di vacanza, almeno in Svizzera.

I giorni di vacanza non sono mai abbastanza. Per evitare di arrivare impreparati bisognerebbe iniziare a pianificare le proprie ferie per il 2025 fin da ora.

Grazie ai giorni festivi, l'anno prossimo ci sono buone opportunità per prolungare al massimo i proprio giorni di libero. blue News vi mostra come sfruttare al meglio i tuoi giorni di vacanza in Svizzera.

Gennaio 2025

Nel 2025, i giorni di Capodanno sono dei giorni buoni per le vacanze. Se si utilizzano correttamente i giorni di libero a disposizione, è possibile sfruttarli al meglio.

Il 1° gennaio è un giorno festivo in tutto il Paese. Quindi se prendete giovedì 2 gennaio e venerdì 3 gennaio come giorni di ferie, potrete contare su 5 giorni di ferie con solo 2 giorni di riposo.

Capodanno 01.01.2025: 01.01.2025 - 05.05.2025

Argovia, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Friburgo, Ginevra, Glarona, Grigioni, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta, San Gallo, Ticino, Turgovia, Uri, Vaud, Vallese, Zugo e Zurigo

Con 2 giorni di vacanza si fanno 5 giorni di ferie

La situazione è ancora migliore nei cantoni di Argovia, Berna, Giura, Neuchâtel, Sciaffusa, Turgovia, Vaud e Zurigo. In questi cantoni, anche il 2 gennaio è un giorno festivo. Questo significa che per cinque giorni di ferie bisogna prendere solamente un giorno di vacanza, ovvero il 3 gennaio.

Berchtoldstag 02.01.2025 01.01.2025 - 05.05.2025

Argovia, Berna, Giura, Neuchâtel, Sciaffusa, Turgovia, Vaud e Zurigo

Con 1 giorno di vacanza si fanno 5 giorni di ferie

Nei cantoni dei Grigioni, di Svitto, del Ticino e di Uri c'è addirittura un fine settimana prolungato, dato che qui il 6 gennaio è un giorno festivo. Se prendete il 2 e il 3 gennaio, potete prolungare le vostre vacanze dal 1° al 6 gennaio.

Epifania 06.01.2025 01.01.2025 - 06.01.2025

Grigioni, Svitto, Ticino e Uri

Con 2 giorni di vacanza si fanno 6 giorni di ferie

Marzo 2025

Il giorno di San Giuseppe (la festa del papà) è un giorno festivo in alcuni cantoni nel mese di marzo. E nel 2025 cade di mercoledì. Quindi con 2 giorni di vacanza il giovedì e il venerdì, si potrebbero prendere 5 giorni di ferie.

San Giuseppe 19.03.2025 19.03.2025 - 23.03.2025

Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, Svitto, Ticino, Uri, Vallese e Zugo

Con 2 giorni di vacanza si fanno 5 giorni di ferie

Aprile 2025

La Pasqua offre solitamente una buona opportunità di vacanza, dato che il venerdì e il lunedì sono giorni festivi in tutto il Paese. Nel 2025 ci sono due modi per avere 9 giorni di ferie con 4 giorni festivi. La prima opzione prevede 4 giorni di ferie dal 14 al 17 aprile, la seconda dal 22 al 25 aprile.

Vacanze di Pasqua 2025: opzione 1 12.04.2025 - 21.04.2025

Argovia, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Friburgo, Ginevra, Glarona, Grigioni, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta, San Gallo, Turgovia, Uri, Vaud, Zugo e Zurigo

Con 4 giorni di vacanza si fanno 10 giorni di ferie

Vacanze di Pasqua 2025: opzione 2 18.04.2025 - 25.04.2025

Argovia, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Friburgo, Ginevra, Glarona, Grigioni, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta, San Gallo, Turgovia, Uri, Vaud, Zug e Zurigo

Con 4 giorni di vacanza si fanno 10 giorni di ferie

Maggio 2025

La Festa del Lavoro e l'Ascensione saranno, come sempre, a maggio. In questi giorni potrete rilassarvi per 4 giorni spendendo un solo giorno di vacanza.

Festa del lavoro 01.05.2025 01.05.2025 - 04.05.2025

Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Friburgo, Giura, Neuchâtel, Sciaffusa, Soletta, Ticino, Turgovia, Zurigo

Con 1 giorno di vacanza si fanno 4 giorni di ferie

Ascensione 29.05.2025 29.05.2025 - 01.06.2025

Tutti i cantoni

Con 1 giorno di vacanza si fanno 4 giorni di ferie

Giugno 2025

L'estate si avvicina e non volete lo stress dei viaggi estivi. Allora la Pentecoste e il Corpus Domini di giugno offrono buone possibilità di fare vacanze più lunghe con pochi giorni di ferie.

Lunedì di Pentecoste 09.06.2025 07.06.2025 - 15.06.2025

Argovia, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Ginevra, Glarona, Grigioni, Giura, Sciaffusa, Svitto, Soletta, San Gallo, Ticino, Turgovia, Uri, Vaud e Zurigo

Con 4 giorni di vacanza si fanno 9 giorni di ferie

Corpus Domini 19.06.2025 19.06.2025 - 22.06.2025

Argovia, Appenzello Interno, Friburgo, Grigioni, Giura, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Svitto, Soletta, Ticino, Uri, Vallese, Zugo e Neuchâtel

Con 1 giorno di vacanza si fanno 4 giorni di ferie

Agosto 2025

Nel mese di agosto ci sono due possibilità di avere 9 giorni di ferie con 4 giorni di vacanza. Innanzitutto, il 1° agosto, giorno festivo, è sufficiente prendere i quattro giorni di ferie dal 28 luglio al 3 agosto. Poi c'è Ferragosto, l'Assunzione di Maria il 15 agosto. In questo caso bisogna presentare le ferie dall'11 al 14 agosto.

Festa nazionale 01.08.2025 26.07.2025 - 03.08.2025

Tutti i cantoni

Con 4 giorni di vacanza si fanno 9 giorni di ferie

Ferragosto 15.08.2025 09.08.2025 - 17.08.2025

Argovia, Appenzello Interno, Friburgo, Grigioni, Nidvaldo, Obvaldo, Svitto, Soletta, Ticino, Uri e Zugo

Con 4 giorni di vacanza si fanno 9 giorni di ferie

Settembre 2025

Il mese di settembre 2025 si presenta con molti giorni di ferie. Il digiuno di Ginevra offre 4 giorni di vacanza a fronte di un solo giorno di ferie. Al Knabenschiessen di Zurigo, 4 giorni di vacanza sono sufficienti per 9 giorni di ferie e in alcuni cantoni si possono prendere 4 giorni di ferie in occasione della festa di San Maurizio, il 22 settembre.

Il digiuno di Ginevra 11.09.2025 11.09.2025 - 14.09.2025

Ginevra

Con 1 giorno di vacanza si fanno 4 giorni di ferie

Tiro a segno dei ragazzi 15.09.2025 13.09.2025 - 21.09.2025

Zurigo

Con 4 giorni di vacanza si fanno 9 giorni di ferie

San Maurizio 22.9.2025 20.09.2025 - 28.09.2025

Appenzello Interno, Lucerna, Neuchâtel, Vaud, Soletta e Regione

Con 4 giorni di vacanza si fanno 9 giorni di ferie

Ottobre 2025

Anche andare in vacanza in autunno è molto bello. San Leodegario, che l'anno prossimo cade di giovedì, offre ai lucernesi l'opportunità di avere 4 giorni di ferie. Basta prendere il venerdì libero e godersi le giornate.

San Leodegario 02.10.2025 2.10.2025 - 5.10.2025

Lucerna

Con 1 giorno di vacanza si fanno 4 giorni di ferie

Dicembre 2025

A dicembre la neve ci chiama. Ecco alcune opportunità per trascorrere molti giorni di vacanza sulla neve con pochi giorni di vacanze in occasione della festa dell'Immacolata Concezione, di Natale e di Santo Stefano.

Immacolata Concezione 08.12.2025 06.12.2025 - 14.12.2025

Argovia, Appenzello Interno, Friburgo, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Svitto, Soletta, Ticino, Uri, Vallese e Zugo

Con 4 giorni di vacanza si fanno 9 giorni di ferie

Natale 25.12.2025 (senza Santo Stefano) 25.12.2025 - 28.12.2025

Tutti i cantoni

Con 1 giorno di vacanza si fanno 4 giorni di ferie