Ecco come un comune svizzero ha guadagnato un milione e mezzo in due settimane

L'ingorgo sull'autostrada A2 non può più essere evitato. KEYSTONE

Da settembre, un sistema di controllo automatico a Birsfelden, nel canton Basilea Campagna, sta causando un vero e proprio diluvio di multe. Ogni giorno più di 1'000 automobilisti non rispettano il divieto di circolazione, versando così ingenti somme di denaro nelle casse del comune.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te A Birsfelden, nel canton Basilea Campagna, si registrano ogni giorno oltre 1'000 passaggi non autorizzati su strade dove di recente è stato introdotto un divieto di circolazione.

La multa di 100 franchi per ogni infrazione genera oltre 100'000 franchi al giorno per il comune.

L'amministrazione ha dovuto assumere altro personale a causa dell'elevato numero di casi. Mostra di più

Gli ingorghi stradali erano diventati ormai un problema quotidiano nel comune di Birsfelden, nel canton Basilea Campagna. Molti automobilisti, infatti, cercavano di guadagnare qualche minuto schivando la trafficata A2 in direzione Basilea, e preferendo le strade cantonali.

Chi più ne risentiva erano i residenti della zona, costretti ogni giorno a rimanere bloccati nel traffico, nel tentativo di rientrare nelle proprie abitazioni.

Per questo motivo, il comune di Birsfelden ha deciso di autorizzare il passaggio su alcune strade di quartiere solamente agli abitanti e ai residenti del quartiere Freuler di Muttenz. Da metà settembre, chiunque altro attraversi queste vie senza autorizzazione, viene automaticamente sanzionato con una multa di 100 franchi.

Per far sì che il nuovo divieto fosse rispettato, il comune ha installato un sistema di controllo automatico del passaggio (ADK). Una mossa che non solo sta rendendo più felici i cittadini, ma sta anche riempiendo le casse dello stesso comune.

Un milione e mezzo in meno di un mese

Come riporta OnlineReports, infatti, il sistema registra più di 1'000 infrazioni quotidiane, generando entrate per oltre 100'000 franchi al giorno. Da quando il sistema è entrato in funzione, il comune ha incassato un totale stimato di 1,5 milioni di franchi.

Una cifra talmente alta che i rappresentanti del municipio si sono quasi sentiti in dovere di giustificarsi: «Sono sorpresa quanto voi. Vogliamo alleggerire i quartieri e non aumentare gli introiti delle multe», ha detto il vicesindaco Désirée Jaun a OnlineReports.

Il comune cerca personale

L'elevato numero di infrazioni sta portando l'amministrazione al limite. Secondo il comune, ci sono «tempi di attesa considerevoli» allo sportello. I reclami ricevuti via e-mail dovrebbero alleviare la situazione. L'amministrazione ha anche messo a concorso un'ulteriore posizione permanente per far fronte alla marea di casi.

Jaun non vuole sentir parlare di «trappola delle multe». Sono state fornite informazioni in anticipo, sono stati distribuiti volantini ed è stata aumentata la segnaletica. Sono state installate anche strisce luminose e luci di segnalazione. «Inoltre, si tratta di segnali stradali validi che devono essere rispettati», afferma.

Birsfelden si è rivolta ai servizi di navigazione per evitare che gli automobilisti vengano diretti sulle strade vietate. Finora, però, solo pochi fornitori hanno risposto. Stando a quanto affermato dal comune, Google intende apportare delle modifiche a breve.