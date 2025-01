Ecco come Amherd ha annunciato e spiegato le sue dimissioni 15.01.2025

Viola Amherd si è dimessa dal Consiglio federale. La direttrice del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ha annunciato mercoledì che terminerà il suo incarico alla fine di marzo.

Hai fretta? blue News riassume per te La consigliera federale Viola Amherd si è dimessa dal suo incarico.

Ecco nel video il discorso di dimissioni della direttrice del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) in versione integrale. Mostra di più

La consigliera federale Viola Amherd si è dimessa. La direttrice del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) lascerà il Consiglio federale alla fine di marzo.

La «ministra» ha dato questo sorprendente annuncio mercoledì.

Ecco il discorso di dimissioni di Amherd per intero:

Signore e signori,

ho comunicato oggi al presidente del Consiglio nazionale e al Consiglio federale che lascerò il Governo il 31 marzo 2025.

Dopo oltre 30 anni di lavoro politico e più di un quarto di secolo in funzione esecutiva, è giunto il momento di passare il testimone.

Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto il mio lavoro da quando sono stata eletta in Consiglio federale nel 2018. In particolare gli oltre 12'000 collaboratori dei sei uffici, del Gruppo V, della Segreteria di Stato per la sicurezza e della Segreteria generale.

Desidero inoltre ringraziare il Consiglio federale e il Parlamento, nelle loro diverse composizioni dal 2018, per il fatto che le mie proposte più importanti per rafforzare la sicurezza della popolazione hanno trovato una maggioranza e che la politica di sicurezza svizzera è stata ulteriormente sviluppata di conseguenza.

Questo non significa che tutti i compiti siano stati portati a termine. Il mio successore avrà ancora molto lavoro e molte sfide da affrontare.

Né voglio affermare che tutto sia andato alla perfezione. Ma è stato possibile tracciare una rotta decisiva, fissare dei paletti e avviare i cambiamenti necessari. Lascio a voi il compito di fare un bilancio.

Il mio lavoro in Consiglio federale è stato caratterizzato da grandi sfide, temi appassionanti e molte opportunità creative, che sono stata lieta di cogliere. L'anno presidenziale, in particolare, resterà per me un bel ricordo. Gli obiettivi che avevo formulato all'inizio dell'anno sono stati raggiunti.

Vedo la crescente polarizzazione, il diffondersi di dispetti nel discorso politico e la crescente affermazione di interessi particolari attraverso il puro esercizio del potere come sempre più difficili per le nostre istituzioni, il nostro sistema democratico e la conservazione dei valori svizzeri.

È dovere dei politici, ma anche della società nel suo complesso, contrastare questo sviluppo. Soprattutto il quarto settore.

Grazie mille.