Mesi di pianificazione, centinaia di operatori e percorsi di evacuazione definiti nei minimi dettagli: dietro la Street Parade di Zurigo si cela un complesso dispositivo di sicurezza. L'obiettivo è gestire i flussi di visitatori, ridurre al minimo i rischi e garantire un intervento rapido in caso di emergenza.

Hai fretta? blue News riassume per te Per garantire la sicurezza della Street Parade di Zurigo, polizia, servizi di soccorso, vigili del fuoco, protezione civile e addetti alla sicurezza privata lavorano fianco a fianco nell'ambito di un piano coordinato.

La pianificazione richiede mesi di preparazione e comprende la gestione dei flussi di visitatori, le vie di fuga e i possibili scenari di emergenza.

In caso di necessità, le autorità possono chiudere o evacuare singole aree dell'evento.

Le informazioni vengono diffuse attraverso le forze dell'ordine, gli annunci dagli altoparlanti e l'app ufficiale della Street Parade.

Le sfide principali restano l'elevata affluenza di pubblico e le temperature elevate.

Nonostante alcuni episodi isolati e alcuni arresti, negli ultimi anni la manifestazione si è svolta perlopiù in modo pacifico. Riepilogo creato con

Quando oggi, sabato 8 agosto, fino a 900'000 persone si riverseranno sulle strade di Zurigo per la Street Parade, dietro le quinte entrerà in azione un'imponente macchina della sicurezza.

Per mesi polizia, servizi di soccorso, vigili del fuoco, protezione civile e organizzatori hanno preparato ogni dettaglio dell'evento con un obiettivo preciso: garantire che la più grande parata techno del mondo si svolga in sicurezza, anche in caso di forte affluenza, caldo intenso o situazioni d'emergenza.

Il dispositivo prevede la gestione dei flussi di visitatori, vie di fuga sempre accessibili e procedure per affrontare diversi scenari, dalle emergenze mediche fino a un'eventuale evacuazione di singole aree.

Migliaia di forze dell'ordine sorvegliano l'evento

Il piano di sicurezza viene elaborato congiuntamente da Città di Zurigo, Cantone e Confederazione e viene aggiornato ogni anno sulla base delle nuove esigenze. Per motivi di sicurezza, i dettagli operativi non vengono resi pubblici.

«La lotta agli attacchi terroristici fa parte da anni del nostro piano di sicurezza», aveva dichiarato nel 2024 il portavoce della Street Parade, Stefan Epli, alla «NZZ».

Ma il piano viene costantemente adattato all'evoluzione della situazione, mentre gli organizzatori sottolineano che la collaborazione con polizia e autorità avviene «in perfetta sintonia».

Migliaia di forze dell'ordine garantiscono la sicurezza durante la Street Parade. KEYSTONE

Durante la Street Parade, la polizia municipale di Zurigo è presente con un imponente dispiegamento di forze lungo il bacino lacustre. A supportarla ci sono la Polizia cantonale e numerose organizzazioni partner, tra cui Schutz & Rettung Zürich (SRZ).

Come spiegato sul sito di quest'ultima, tutte le organizzazioni coinvolte collaborano a stretto contatto per l'intera durata della manifestazione.

Il lavoro, però, inizia ben prima che parta la musica. Per mesi vengono elaborati i piani operativi, definite le vie di fuga, pianificati i percorsi di accesso e coordinata la posizione dei posti di pronto soccorso, dei palchi e dei Love Mobile.

Anche le previsioni meteo vengono monitorate costantemente.

Comunicazione decisiva in caso di emergenza

Se dovesse verificarsi un'emergenza, la rapidità della comunicazione diventerebbe un elemento fondamentale.

Secondo gli organizzatori, la Street Parade può essere interrotta o sospesa in qualsiasi momento su ordine delle autorità. In una simile situazione, sarebbe essenziale informare rapidamente le centinaia di migliaia di partecipanti e guidarli in modo ordinato fuori dall'area interessata.

Per farlo vengono utilizzati diversi canali: gli annunci tramite altoparlanti, le indicazioni delle forze d'intervento presenti sul posto e l'app ufficiale della Street Parade, che durante l'evento fornisce aggiornamenti in tempo reale sul programma, sul percorso e sulle eventuali comunicazioni di sicurezza.

Un'evacuazione completa dell'intera area della manifestazione è considerata estremamente improbabile. In caso di incidente, le autorità prevedono piuttosto di isolare o sgomberare singole zone, a seconda del punto in cui si verifica l'emergenza.

La polizia controlla i flussi di persone

La folla è costantemente sorvegliata. KEYSTONE

Più che la criminalità, la sfida principale per gli organizzatori è l'enorme afflusso di pubblico. Lungo il percorso, che si estende per circa due chilometri, possono trovarsi contemporaneamente centinaia di migliaia di persone.

Per questo motivo, polizia e organizzatori monitorano costantemente i flussi di visitatori. Se in alcuni punti si formano assembramenti potenzialmente pericolosi, possono intervenire deviando il pubblico o alleggerendo temporaneamente il traffico pedonale nelle aree più congestionate.

Anche le circa 30 Love Mobile svolgono un ruolo importante: avanzano volutamente a passo d'uomo per favorire un movimento il più possibile uniforme della folla.

Soccorsi pronti a intervenire

Ogni anno, la maggior parte degli interventi è a carico di Schutz und Rettung Zürich.

Lungo il percorso sono disponibili diversi posti di pronto soccorso, come si legge sul sito Protezione e Soccorso. E diverse squadre di soccorso mobili si spostano e controllano tra la folla.

Lo scorso anno sono stati mobilitati circa 400 collaboratori aggiuntivi tra personale dei servizi di soccorso, vigili del fuoco, protezione civile, centrale operativa e altre organizzazioni partner.

La polizia è in servizio anche in acqua. KEYSTONE

Le vie di fuga devono restare sempre libere

Per consentire ad ambulanze e vigili del fuoco di raggiungere rapidamente qualsiasi punto della manifestazione, lungo l'intero percorso vengono mantenute costantemente libere le corsie di emergenza.

Queste vie di accesso sono fondamentali per garantire interventi rapidi in caso di incidente o malore e rappresentano uno degli elementi centrali del piano di sicurezza della Street Parade.

Durante la Street Parade, le vie di fuga devono essere mantenute libere. KEYSTONE

Come ricorda l'organizzazione della Street Parade sul proprio sito web, le corsie di emergenza devono rimanere sempre libere e non possono essere occupate né dai visitatori né dai veicoli.

Gli organizzatori raccomandano inoltre di raggiungere la manifestazione con i mezzi pubblici, poiché durante l'evento gran parte del centro di Zurigo sarà chiusa al traffico privato.

Il caldo è spesso il nemico numero uno

Più della criminalità, in molte edizioni della Street Parade è stato il caldo a rappresentare la sfida maggiore per le forze d'intervento.

Temperature elevate e lunghe ore trascorse sotto il sole aumentano infatti il rischio di malori, mettendo a dura prova i servizi di soccorso.

Il caldo rappresenta uno dei pericoli maggiori. I visitatori devono assicurarsi di mantenersi sufficientemente freschi. KEYSTONE

Già nel 2025 la polizia municipale di Zurigo aveva indicato le temperature elevate come una delle principali sfide per le forze d'intervento. Secondo Schutz & Rettung Zürich, durante l'ultima edizione sono stati effettuati numerosi interventi per problemi circolatori, mal di testa e colpi di calore.

Per questo motivo, gli organizzatori invitano i partecipanti a bere acqua a sufficienza, cercare riparo all'ombra quando possibile ed evitare di portare con sé bottiglie di vetro.

Il bilancio è per lo più positivo

Nonostante l'enorme affluenza, da anni la Street Parade si svolge perlopiù in modo pacifico.

Al termine dell'edizione 2025, la polizia municipale di Zurigo aveva tracciato un bilancio positivo, sottolineando che le misure di sicurezza si erano dimostrate ancora una volta efficaci.

Pur in presenza di alcuni episodi isolati e di qualche arresto, non si erano registrati incidenti gravi né pericolosi assembramenti.

Anche Schutz & Rettung Zürich aveva espresso una valutazione complessivamente positiva dell'evento, evidenziando il buon funzionamento del dispositivo di soccorso e sicurezza.