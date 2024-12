Ecco cosa cambierà da dicembre in Svizzera

Il grande cambiamento di orario delle FFS è alle porte. Keystone

A dicembre in Svizzera sono in arrivo numerosi cambiamenti e adeguamenti. Ecco la panoramica di blue News.

A dicembre in Svizzera ci saranno ancora una volta numerosi cambiamenti e adeguamenti. I prezzi dei farmaci diminuiranno, le FFS modificheranno il loro orario e la SSR disattiverà la (radio) FM.

Prezzi dei farmaci più bassi

Il Consiglio federale ha deciso di abbassare i prezzi di quasi 300 farmaci. Questo corrisponde al 55% dei preparati originali esaminati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). In media i medicamenti saranno più economici del 12%.

Secondo la Confederazione, questo dovrebbe portare a un risparmio stimato di almeno 90 milioni di franchi. I farmaci rivisti nell'anno in corso sono usati, ad esempio, per il trattamento di malattie della pelle, del sistema nervoso e del sangue.

Per il restante 45% delle preparazioni originali revisionate non è necessaria una riduzione di prezzo, dato che era economico rispetto ai Paesi di riferimento e ad altri medicinali.

I ribassi di costo decisi saranno applicati a partire dal 1° dicembre.

Nuovo orario FFS

Il nuovo orario delle FFS entrerà in vigore in Svizzera dal 15 dicembre. Come ogni anno, anche per il 2024 ci saranno numerosi cambiamenti.

La Svizzera occidentale è particolarmente interessata. I collegamenti diretti da e per Ginevra sulla linea ferroviaria del Giura Sud nelle ore di punta saranno garantiti. Al di fuori delle ore di punta, i viaggiatori dovranno cambiare treno nel sobborgo losannese di Renens.

In futuro ci saranno anche collegamenti più diretti con treni espressi dal Lago di Ginevra al Vallese. Sono previsti numerosi cambiamenti anche in diversi altri cantoni.

Nuovo sistema informativo per il servizio civile

In ottobre il Consiglio federale ha approvato la revisione totale dell'ordinanza sul sistema d'informazione per il servizio civile. Ha così creato la base di protezione per il trattamento dei dati personali nel contesto del servizio civile con la nuova applicazione specializzata ZiviConnect, che sostituisce la precedente applicazione E-ZIVI.

ZiviConnect è in linea con la strategia digitale dell'Amministrazione federale e presenta un'architettura di sistema basata su microservizi, con le necessarie interfacce collegate con le autorità coinvolte nell'esecuzione del servizio civile.

Come in precedenza, le persone obbligate a svolgere il servizio civile e le imprese di collocamento possono accedere ai rispettivi dati online per organizzare i loro incarichi.

L'ordinanza modificata entrerà in vigore il 1° dicembre.

La SSR spegne la (radio) FM

Dall'inizio del 2025 la SSR non trasmetterà più i suoi programmi radiofonici in onde ultracorte (FM). Le antenne di trasmissione a onde ultracorte ormai obsolete saranno spente alla fine di dicembre.

La SSR spegnerà le trasmissioni in FM alla fine del 2024. Entro il 2026 sarà spenta in tutta la Svizzera. Keystone

Sempre meno radio a onde ultracorte sono ancora in uso in Svizzera. L'utilizzo dell'FM puro si sta stabilizzando a meno del 10%. Chi ascolta la radio lo fa in gran parte tramite DAB+ o internet.

Questo ha confermato la previsione che il DAB+ diventerà il nuovo standard radiofonico, ha dichiarato la SSR a difesa della sua decisione.

Scambio più facile per gli stagisti con gli USA

Un nuovo accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America sullo scambio di stagisti e giovani professionisti intende facilitare la mobilità di queste persone tra i due Paesi per un periodo di tempo limitato.

Questo consentirà loro di ampliare le proprie competenze nel settore di studio o professionale e di approfondire le proprie conoscenze specialistiche.

L'accordo sostituisce quello esistente dal 1980 ed è entrato in vigore il 30 novembre. Si applica ai cittadini svizzeri di età compresa tra i 18 e i 35 anni. I partecipanti devono essere in formazione o in possesso di un diploma professionale o universitario.

Anche le persone che non soddisfano questi requisiti possono partecipare allo scambio, a condizione che possano dimostrare di avere una certa esperienza professionale.

Disponibile la nuova vignetta autostradale

La nuova vignetta autostradale svizzera sarà disponibile dal 1° dicembre, data dalla quale sarà anche valida. Sarà di colore arancione con scritte bianche.

Come ogni anno, anche nel 2024 si applicherà un periodo di transizione. Il nuovo bollino dovrà essere apposto sul parabrezza entro la fine di gennaio.

Anche quest'anno è disponibile un contrassegno elettronico.

Il Consiglio federale riceve un nuovo jet

A dicembre il Consiglio federale riceverà un nuovo aereo. Il Bombardier Global 7500, il nuovo jet di Stato, dovrebbe entrare in servizio per il trasporto aereo federale per la prima volta nella primavera del 2025.

Il Consiglio federale riceverà un Bombardier Global 7500. Keystone

Il nuovo jet sostituirà il Cessna Citation Excel 560XL, che ha 23 anni, ha teoricamente spazio fino a venti posti e un raggio d'azione di 14'000 chilometri, equivalente all'incirca alla distanza tra la Svizzera e l'Australia.

Il Bombardier Global 7500 è uno dei business jet più grandi al mondo. Secondo le prime informazioni, l'acquisto costerà oltre 100 milioni di franchi svizzeri. Nel corso del 2025 il jet sarà dotato di un sistema di autoprotezione.

L'obiettivo è quello di ridurre il rischio rappresentato dai sistemi di difesa aerea portatili.

Spitex, in Ticino la moratoria entra in vigore

Il Consiglio di Stato ticinese ha deciso di mettere in vigore già dal 1° dicembre la moratoria al rilascio di nuove autorizzazioni di esercizio a carico della LAMal nel settore delle cure infermieristiche e dell’assistenza a domicilio.

La misura era contenuta in un messaggio di luglio e approvata in settembre dal Parlamento cantonale. I termini per il referendum sono appena scaduti.

La legislazione federale permette ai Cantoni di procedere se i costi aumentano più della media nazionale.

E in Ticino a spesa media per assicurato nel settore delle cure a domicilio è in effetti tra le più alte a livello nazionale. Negli ultimi 10 anni è cresciuta del 153%.

Redatto con materiale dell'agenzia stampa Keystone-SDA.