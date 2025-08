In futuro saranno ammessi meno reclami per le abitazioni. Daniel Bockwoldt/dpa

A partire da agosto in Svizzera ci saranno numerosi cambiamenti e adeguamenti legislativi. blue News vi offre una panoramica.

Meno reclami per i piccoli progetti di edilizia residenziale, strumenti più efficaci contro la criminalità transfrontaliera, regole più severe per gli smartphone nelle scuole della Svizzera centrale.

Dall'inizio di agosto nella Confederazione entreranno nuovamente in vigore numerosi cambiamenti e modifiche di legge.

Meno reclami per l'edilizia

Le organizzazioni per la protezione della natura, del patrimonio e del territorio non possono più presentare reclami contro le decisioni delle autorità cantonali o federali per determinati progetti di edilizia residenziale.

Questo vale per gli edifici residenziali con una superficie inferiore a 400 metri quadrati all'interno delle zone edificabili, a meno che, ad esempio, non si trovino all'interno di siti di importanza nazionale o di biotopi.

Lo scorso settembre il Parlamento svizzero ha approvato l'emendamento corrispondente alla Legge federale sulla protezione della natura e del patrimonio culturale.

Nuova cooperazione per il terrorismo

In Svizzera entrano in vigore nuove disposizioni per intensificare la cooperazione europea nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.

Le modifiche consentono il confronto automatizzato dei dati relativi alle impronte digitali e l'accesso ai dati dei veicoli e dei proprietari dei veicoli nell'ambito della cosiddetta cooperazione Prüm.

La cooperazione Prüm è un accordo tra gli Stati membri dell'UE che mira a migliorare lo scambio di informazioni per combattere il crimine in modo più efficiente.

Il Consiglio Nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato la partecipazione della Svizzera nel 2021 senza opposizioni. L'entrata in vigore di ulteriori disposizioni è prevista per gennaio 2027.

Nuovi prezzi indicativi per il legno

I proprietari di boschi possono ora fissare prezzi indicativi per il legname svizzero con gli acquirenti. Il Consiglio federale ha fatto entrare in vigore il corrispondente articolo della Legge sulle foreste. Le raccomandazioni per i prezzi indicativi del legname grezzo sono ora possibili a livello nazionale o regionale.

La pubblicazione dei prezzi indicativi ha lo scopo di ottenere un comportamento della domanda e dell'offerta più orientato al mercato nel settore forestale.

La vendita di legname contribuisce in modo significativo alla gestione forestale e quindi alla salvaguardia delle funzioni dei boschi.

Il regolamento si ispira alla base giuridica dell'agricoltura, che già prevede prezzi indicativi per i prodotti agricoli.

Nuove norme sugli smartphone a scuola

Sempre meno cantoni autorizzano l'uso degli smartphone nelle aule scolastiche. Sina Schuldt/dpa

A partire dal nuovo anno scolastico, i telefoni cellulari e altri dispositivi digitali potranno essere utilizzati nelle scuole primarie di Nidvaldo solo per scopi didattici o in caso di emergenza. Lo stabiliscono le nuove linee guida emanate dal Cantone, che ora entrano in vigore.

Il Cantone ha giustificato le nuove regole affermando che i bambini e i giovani utilizzano sempre più spesso dispositivi elettronici negli edifici scolastici. Questo li distrae durante le lezioni.

I dispositivi presentano anche nuove sfide in termini di interazione sociale tra gli alunni.

Regole simili si applicano anche nel Cantone di Argovia, dove a partire dal 1° agosto, gli alunni delle scuole primarie non potranno utilizzare dispositivi elettronici personali durante le lezioni. Il Governo ha deciso di limitare l'uso a livello cantonale.

Nuove regole ambientali

Il 25 giugno 2025, il Consiglio federale ha approvato le modifiche a sette ordinanze ambientali. Con la modifica dell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR), i Cantoni sono tenuti a pianificare misure per garantire lo smaltimento sicuro dei rifiuti provenienti dagli impianti di incenerimento.

Questo comporta, ad esempio, la questione di come comportarsi in caso di carenze di approvvigionamento dei prodotti chimici necessari al funzionamento.

La revisione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) specifica e aggiorna l'elenco dei rifiuti che possono essere esportati solo a condizioni restrittive, oltre a precisare che i rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di giardini e parchi da parte delle aziende devono essere prima smaltiti a livello nazionale.

I rifiuti urbani raccolti separatamente per il riciclaggio possono essere esportati se si può dimostrare che lo smaltimento all'estero è rispettoso dell'ambiente.

Altre modifiche riguardano la ristrutturazione delle linee elettriche a favore della protezione degli uccelli, della natura, del patrimonio e della gestione dei rischi di inondazione.