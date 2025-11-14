Il Presidente degli Stati Uniti Trump ha concluso un accordo con la Svizzera. Keystone/AP Photo/Rebecca Blackwell

Dopo mesi di tensioni nella disputa commerciale, la Svizzera e gli Stati Uniti hanno trovato un accordo su un nuovo quadro doganale. I dazi del 39% saranno aboliti e si applicherà invece un'aliquota del 15%, insieme a concessioni di ampia portata da parte dell'economia svizzera.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo lunghe trattative, la Svizzera e gli Stati Uniti hanno concordato una nuova aliquota tariffaria del 15%.

L'accordo prevede il trasferimento della produzione delle aziende svizzere negli Stati Uniti e un ampio pacchetto di investimenti.

Non è ancora chiaro quali settori saranno colpiti in futuro e quanto rapidamente le aziende svizzere si distenderanno. Mostra di più

Il conflitto è durato tre mesi, durante i quali le aziende svizzere hanno pagato dazi punitivi del 39% su alcune importazioni statunitensi. Adesso è chiaro che la pressione diplomatica, i colloqui e la linea diretta con Washington hanno avuto effetto. La Svizzera e gli Stati Uniti hanno concordato un nuovo quadro doganale.

blue News vi terrà aggiornati su ciò che c'è da sapere.

Che cosa è successo?

La Svizzera e gli Stati Uniti hanno concordato un nuovo accordo sui dazi dopo oltre tre mesi di aumento delle tasse doganali del 39%. L'accordo è stato confermato dal Consiglio federale attraverso il suo account ufficiale X.

Switzerland and the U.S. have successfully found a solution: U.S. tariffs will be reduced to 15%. Thanks to President Trump @POTUS for the constructive engagement. The meeting @USTradeRep with Amb. J. Greer was productive. Further details will be announced at 4pm. 🇨🇭🤝🇺🇸 — Swiss Federal Government (@SwissGov) November 14, 2025

A quanto ammontano i nuovi dazi?

La nuova tassa è del 15%. Ciò significa che i dazi punitivi del 39% imposti dagli Stati Uniti non saranno più applicati.

Chi ha confermato ufficialmente l'accordo?

Greer, delegato al commercio degli Stati Uniti, ha dichiarato in diretta alla CNBC: «Abbiamo raggiunto un accordo». Poco dopo, il Consiglio federale svizzero ha confermato via X: «I dazi statunitensi saranno ridotti al 15%».

Qual è il contenuto dell'accordo?

Secondo i punti finora noti, l'accordo prevede una riduzione dei dazi al 15%. In cambio, secondo Greer, le aziende svizzere trasferirebbero alcune parti della loro capacità produttiva negli Stati Uniti.

Secondo notizie non confermate, le aziende svizzere hanno promesso di investire circa 200 miliardi di dollari in cambio. Verranno inoltre acquistati altri aerei Boeing, l'azienda statunitense attualmente in crisi di vendite.

In futuro, quindi, l'aliquota percentuale della Svizzera sarà uguale a quella dell'UE.

La Svizzera ha dovuto fare delle concessioni per l'accordo?

Sì, secondo Greer le aziende svizzere - in particolare quelle del settore farmaceutico, della fusione dell'oro e delle forniture ferroviarie - hanno accettato di trasferire parte della loro produzione negli Stati Uniti. Greer ha parlato di una «componente importante» dell'accordo.

Perché i dazi sono stati aumentati inizialmente?

All'inizio di agosto, il presidente americano ha annunciato ulteriori dazi del 39%. Secondo il governo statunitense, ciò era dovuto a un deficit commerciale percepito come troppo elevato e alle pressioni politiche per riportare una parte della produzione negli Stati Uniti.

Ci sono state turbolenze politiche in Svizzera?

Sì, a causa dell'UDC

A mezzogiorno il partito ha pubblicato un comunicato stampa in cui si congratulava con il consigliere federale Parmelin per il «successo» e annunciava che i dazi erano stati fissati al 15%.

Poco dopo, l'UDC ha ritrattato l'annuncio. Una portavoce ha dichiarato a «Watson» che si era trattato di un errore: erano state preparate diverse versioni del testo e quella con il dazio definitivo era stata messa online per errore.