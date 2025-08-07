Poco prima del delicato incontro di Washington, il ministro dell'Economia Guy Parmelin è stato fotografato con un visibile foglio di istruzioni. Ma cosa c'è scritto?

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter parla con il ministro dell'Economia Guy Parmelin, che tiene in mano un dossier, al suo arrivo al Dipartimento di Stato, dove è previsto un incontro con il segretario di Stato americano Marco Rubio, a Washington il 6 agosto 2025. AFP

Petar Marjanović Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Durante la visita della delegazione svizzera a Washington, il consigliere federale Guy Parmelin è stato fotografato con un biglietto parzialmente leggibile.

La scritta più visibile è grande e chiara: «Grazie».

La frase può sembrare banale, ma non lo è affatto, è un riflesso diplomatico basato sull'esperienza. Ecco perché. Mostra di più

Pochi minuti prima del teso incontro con il Segretario di Stato americano Marco Rubio a Washington, Guy Parmelin teneva in mano un semplice foglio bianco.

Un fotografo dell'agenzia di stampa AFP ha premuto il bottone al momento giusto, rivelando al mondo una parte del taccuino del ministro dell'economia svizzero.

blue News ha analizzato il foglio. Non c'è molto da riconoscere, ma il primo paragrafo contiene chiaramente la frase «Grazie per il suo...». La nota contiene anche parole come «una grande opportunità e responsabilità». Secondo il Blick, si parla anche di una «grande responsabilità nelle prossime settimane».

Quello che all'inizio sembra un banale incipit di una conversazione, a un'analisi più attenta si rivela un'abile mossa diplomatica, o almeno una misura precauzionale ben intenzionata.

Chiunque negozi in inglese sa che il tono è fondamentale. E ringraziare all'inizio può essere molto utile.

Il «momento dei ringraziamenti» come lezione della storia

Il fatto che la mancanza di ringraziamenti non sia ben accetta a Washington è ben noto negli ambienti diplomatici ed è addirittura passato alla storia.

Durante il primo incontro di Volodimir Zelensky con Donald Trump alla Casa Bianca, il presidente ucraino non lo ringraziò all'inizio della conversazione - Trump se ne risentì pubblicamente e in seguito parlò di mancanza di apprezzamento.

Non è chiaro se sul biglietto di Parmelin ci fossero altre note, cifre o frasi. La versione ad alta risoluzione della foto non è stata pubblicata - ma l'immagine è circolata ampiamente tra i giornalisti del Parlamento federale via WhatsApp.

Le redazioni hanno cercato di decifrare insieme le altre righe, finora senza successo.