Ecco cosa è cambiato per i conducenti svizzeri a partire dal 1° gennaio 2026

Documenti digitali al posto delle sale d'attesa, regole più severe sul CO₂ e, per il momento, limiti chiari alla guida automatizzata: il 2026 ha in serbo diversi cambiamenti per gli automobilisti in Svizzera.

Hai fretta? blue News riassume per te Dal 1° gennaio l'immatricolazione dei nuovi veicoli è molto più digitale, perché i dati importanti dei veicoli possono essere prelevati direttamente dalle banche dati dell'UE.

Le targhe e i documenti di circolazione vengono ora rilasciati solo se la sanzione CO₂ è stata interamente pagata o se l'auto è stata assegnata a un nuovo parco veicoli.

Le funzioni di guida automatizzata possono essere utilizzate in determinate condizioni, ma la responsabilità rimane del conducente e i sistemi autorizzati sono ancora raramente utilizzati nel trasporto privato. Mostra di più

Con l'inizio dell'anno, per gli automobilisti svizzeri non è cambiata solo la vignetta: dal 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore diverse norme che avranno un impatto notevole sulla vita quotidiana all'interno e intorno all'auto, soprattutto in termini di immatricolazione e di sanzioni per il CO₂. Inoltre, sebbene si parli molto di guida automatizzata, la realtà rimane molto più sobria.

blue News vi offre una panoramica di ciò che cambierà per gli automobilisti nel 2026.

L'immatricolazione delle nuove auto sarà più facile

Le nuove auto saranno più facili da immatricolare. (immagine simbolica) Sina Schuldt/dpa

Chiunque voglia immatricolare un nuovo veicolo potrà beneficiare di una procedura semplificata. I certificati di conformità possono ora essere ottenuti elettronicamente dalle banche dati europee.

I dati confluiscono direttamente nel sistema di informazione sulle patenti di guida, il che significa che gli enti coinvolti, come i concessionari, gli assicuratori e le autorità stradali, sono meglio collegati tra loro.

Per molti, questo significa meno carta, meno passaggi intermedi manuali e un'immatricolazione più rapida e pronta per la guida.

Niente patente, niente targa - quando la sanzione CO₂ è aperta

I gas di scarico dal tubo di scappamento sono ancora una volta un argomento importante a livello europeo. (immagine simbolica) Marijan Murat/dpa

Le cose si inaspriscono quando i veicoli presentano valori di CO₂ troppo elevati e sono quindi soggetti a una sanzione.

Dal 1° gennaio la regola è: prima pagare, poi immatricolare. Le patenti e le targhe dei veicoli saranno rilasciate solo se la sanzione per i valori di CO₂ è stata interamente pagata o se il veicolo è assegnato a un nuovo parco veicoli.

Questo è particolarmente importante per chi importa veicoli da sé o li acquista da piccoli concessionari: se si sottovaluta il procedimento o lo si elabora troppo tardi, lo scenario peggiore è che ci si ritrovi con l'auto, ma senza targhe.

Più sistemi automatizzati in auto, ma la responsabilità è dell'umano

La guida automatizzata, come in Giappone, non è ancora possibile in Germania. KEYSTONE

Anche la guida automatizzata diventerà più concreta nel 2026, ma non nel modo che molti conoscono grazie alle promesse del marketing. Anche se ci sono regole per sistemi come il pilota autostradale, il punto centrale rimane: la responsabilità rimane del conducente umano.

I sistemi di assistenza alla guida automatizzati possono essere utilizzati più diffusamente sulle autostrade, a condizione che il sistema sia approvato.

L'auto può prendere il controllo della corsia e della velocità in determinate situazioni, ma la responsabilità resta del conducente umano: deve essere in grado di prendere il controllo quando il sistema lo richiede.

Finora nessun produttore ha ricevuto tale autorizzazione.

Regole più severe per i furgoni per le consegne all'estero a partire dall'estate

I furgoni per le consegne all'estero sono soggetti a regole più severe. sda

Non tutti i cambiamenti si applicheranno immediatamente. A partire dal 1° luglio 2026, le norme per alcuni furgoni per le consegne nel traffico transfrontaliero saranno notevolmente inasprite. Saranno interessati i veicoli di peso superiore a 2,5 tonnellate utilizzati per il trasporto all'estero.

Questi veicoli sono ora soggetti all'ordinanza sui periodi di lavoro e di riposo, con chiare disposizioni sui tempi di guida, sulle pause e sui periodi di riposo. L'obiettivo della normativa è aumentare la sicurezza stradale e migliorare le condizioni di lavoro nel trasporto merci.

Per molte piccole aziende, imprese artigiane e corrieri che viaggiano regolarmente all'estero, questo comporta un ulteriore sforzo organizzativo. Importante: chi viaggia solo all'interno della Svizzera per il momento non dovrà cambiare, mentre non cambierà nulla per il trasporto esclusivamente nazionale.