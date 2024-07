Spazio vuoto a Glatt: cosa succederà ai centri commerciali Migros quando le filiali saranno scomparse? IMAGO/Panthermedia

Migros sta eliminando diverse sue filiali e questo libererà molto spazio. La società madre di Ochsner Sport ha rilevato SportX. L'interesse per gli spazi vuoti lasciati dal Gigante Arancione è molto alto.

smi Stefan Michel

Hai fretta? blue News riassume per te Migros vuole concentrarsi sul suo core business e sta vendendo filiali come Melectronics.

In questo modo si libererà spazio nei centri commerciali di proprietà di Migros. Un esperto riferisce di un grande interesse per queste aree di vendita.

Il gruppo Dosenbach-Ochsner rileva da Migros 27 filiali di SportX. L'azienda tedesca possiede, in Svizzera, Ochsner Sport, Ochsner Shoes, Dosenbach e Snipes. Mostra di più

Il gruppo Dosenbach-Ochsner rileva da Migros 27 filiali di SportX, la catena di articoli sportivi del colosso del commercio al dettaglio

In Svizzera, possiede già Ochsner Sport, Ochsner Shoes, Dosenbach e la catena di sneaker Snipes. Il più grande rivenditore di scarpe in Europa, con oltre 180 milioni di paia vendute all'anno, vorrebbe rilevare molte delle aree di vendita di SportX.

La vendita di Melectronics a Media Markt è già stata finalizzata. Il rivenditore di elettronica domestica rileverà 20 dei 37 negozi. Significa che televisori, computer e altri prodotti elettronici per la casa continueranno a essere presenti in più della metà dei negozi dove c'era Melectronics.

Al contrario, 17 negozi dovranno essere rimpiazzati, o rimarranno inutilizzati. Nei centri commerciali di proprietà di Migros, molte filiali che verranno chiuse occupano una parte significativa dello spazio di vendita. Negozi come Do it + Garden o Micasa hanno bisogno di molto spazio e quindi lascerebbero ampie aree vuote se non venissero sostituiti.

Migros fa spazio alle catene di negozi tedesche

Altri negozi di mobili in Svizzera non sono in lizza per le filiali Migros, scrive la NZZ. Al massimo, Ikea potrebbe essere interessata ad altri piccoli negozi, come sta facendo sempre più spesso. Il concorrente Coop non vuole assicurarsi spazi nei centri commerciali Migros con Jumbo.

Tuttavia, la NZZ cita l'esperto di centri commerciali Marcel Stoffel, secondo il quale non si prevede che i centri Migros rimangano mezzi vuoti.

Ci sono aziende che vogliono espandersi in Svizzera o ampliare la loro rete, come le catene di drugstore Rossmann e Müller. Anche il supermercato discount Action ha recentemente aperto il suo primo negozio in Svizzera.

Se Migros riuscisse ad affittare a terzi gli spazi liberi nei suoi centri commerciali, probabilmente riuscirebbe a generare ulteriori entrate dal suo portafoglio immobiliare.

Grande interesse per gli spazi

L'interesse per gli spazi sotto l'ombrello Migros è confermato dal gestore del Glattzentrum, il centro commerciale con il più alto fatturato della Svizzera. Da quando Migros ha annunciato la ristrutturazione è stata sommersa di richieste, ha dichiarato alla NZZ.

Tuttavia, non può affittare personalmente lo spazio. A farlo è la Migros Supermarkt AG, proprietaria del Glatt Centre. Né la Federazione delle Cooperative Migros né le singole cooperative hanno spiegato alla NZZ cosa intendono fare con gli spazi sfitti nei loro centri commerciali.