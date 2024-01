Ecco dove finisce la maggior parte degli emigranti svizzeri

È un bel posto dove andare in vacanza, ma anche dove vivere: dei kitesurfisti sulla spiaggia di Le Havre in Normandia. Imago/Snapshot

Gli svizzeri e le svizzere che cercano la felicità all’estero, grazie alla serie televisiva di SRF «Auf und davon» («Via per sempre»), sono attualmente sulla bocca di tutti. Dove vive la maggior parte degli svizzeri all’estero? E dove non c'è neanche un emigrato elvetico? Ecco una panoramica.

Hai fretta? blue News riassume per te Oltre 800'000 tra svizzeri e svizzere vivono all'estero, ovvero circa l'11% dell'intera popolazione.

E la voglia di emigrare diventa sempre più forte con il passare degli anni: il numero di cittadini elvetici che vivono all'estero è in continua crescita.

La maggior parte degli svizzeri si trasferisce in un particolare Paese europeo. Ecco quali sono le nazioni di ultima destinazione più popolari. Mostra di più

Fare le valigie, voltare le spalle alla Svizzera e cercare fortuna all'estero? Isabelle e Steff Felix lo hanno fatto e si sono stabiliti in Islanda. La loro avventura è stata seguita dalla radiotelevisione svizzerotedesca SRF.

La voglia di emigrare sembrerebbe essere sulla bocca di tutti in questo momento: infatti il tema principale del programma di SRF è l'emigrazione. L'occasione è la quindicesima stagione della trasmissione di successo «Auf und davon» («Via per sempre», trasmessa anche sulla RSI, ritrovabile anche su Play Suisse).

Un motivo sufficiente per approfondire la questione su dove finiscono più spesso gli emigranti elvetici. La risposta è fornita dai dati dell’Ufficio federale di statistica (UST), che dimostrano come la voglia di espatriare degli svizzeri sia costante.

Alla fine del 2022 vivevano per la prima volta all’estero più di 800'000 persone con passaporto svizzero. Si tratta di circa l'11% della popolazione. E si nota un netto aumento: 20 anni fa erano 598'900 gli svizzeri all'estero, un terzo in meno.

Ma la maggior parte delle persone non si avventura troppo lontano. Una grande fetta di emigranti elvetici si trasferisce in Europa, precisamente il 64%.

Chi pensa però che gran parte degli espatriati sia attratta dai climi soleggiati del sud si sbaglia. Ecco quali sono i Paesi di destinazione più popolari tra gli svizzeri:

La maggior parte degli svizzeri all’estero vive in... Francia: 206'400 persone

Germania: 98'100 persone

Stati Uniti: 82'700 persone

Italia: 51'200 persone

Canada: 41'200 persone

Regno Unito: 39'500 persone

Australia: 26'100 persone

Spagna: 25'800 persone

Israele: 22'837 persone

Austria: 17'995 persone Mostra di più

Dal 1992 il cosiddetto saldo migratorio degli svizzeri è negativo. In altre parole, sono più i cittadini svizzeri che emigrano, che quelli che rientrano. L’unico anno in cui la tendenza è stata diversa è stato il 2017.

Le nazioni più impopolari per gli emigranti elvetici includono l’Eritrea (3 persone), lo Stato insulare di São Tomé e Príncipe (3 persone), la Guinea-Bissau (4 persone) e lo Yemen (14 persone).

Alla fine del 2022 in Corea del Nord e in Turkmenistan non viveva una sola persona con passaporto svizzero. Chiunque si stabilisse sull'isola di Tuvalu nell'Oceania sarebbe anche il primo uomo svizzero o la prima donna svizzera in assoluto ad emigrare in questo Stato insulare polinesiano.

Agli svizzeri piace molto l'Islanda

E in Islanda, la nuova casa della coppia di emigranti Isabelle e Steff? In questa nazione esiste una comunità svizzera relativamente stabile: alla fine del 2022 nel Paese vivevano già 214 connazionali.

Sembra che gli svizzeri apprezzino molto l'isola-Stato dell'estremo nord, dato che il loro numero è in costante crescita da 25 anni. Nel 1997 c'erano solo 61 svizzeri.

La nuova stagione di «Auf und davon» va in onda ogni venerdì alle 21.00 su SRF 1, in tedesco.

SRF ha dedicato una settimana di approfondimento in TV e alla radio al tema dell'emigrazione, dal 1° al 6 gennaio 2024.

Sono disponibili alcuni episodi sulla piattaforma Play Suisse, doppiati in italiano con il titolo «Via per sempre».